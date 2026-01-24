  1. Privatkunden
Lausannes Millionen-Poker Henchoz: «Omar Janneh weiss, dass die Schweizer Liga eine interessante Plattform ist»

Patrick Lämmle

24.1.2026

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

15.01.2026

Der FC Lausanne-Sport verpflichtet den spanischen U19-Nationalstürmer Omar Janneh für rund zwei Millionen Euro. Viel Geld für einen Teenager, der in Atlético Madrids B-Team spielte. Sportchef Stéphane Henchoz steht blue Sport Red und Antwort.

,

Patrick Lämmle, Chris Augsburger

24.01.2026, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Lausanne-Sport verpflichtet den spanischen U19-Nationalstürmer Omar Janneh für viel Geld von Atlético Madrid.
  • Sportchef Stéphane Henchoz erklärt, dass man den talentierten Angreifer gerne bereits im Sommer verpflichtet hätte.
  • Das Ziel ist klar: Janneh soll sich bei Lausanne weiterentwickeln, dem Team weiterhelfen und dereinst teuer verkauft werden. Im ersten Spiel schiesst der Youngster auch gleich sein erstes Tor.
Medien berichten, dass Lausanne rund zwei Millionen hingeblättert hat für die Dienste von Omar Janneh. Lausanne-Sportchef Stéphane Henchoz sagt dazu nur: «Über die Ablösesumme möchte ich nicht im Detail sprechen, auch wenn gewisse Zahlen kursieren. Aber natürlich ist klar, dass ein Spieler von Atlético nicht günstig ist.»

Der Transfer kommt nicht aus heiterem Himmel. Henchoz sagt, dass man ihn bereits im letzten Sommer gerne verpflichtet hätte. «Doch Atlético war damals nicht bereit, ihn zu verkaufen. Damit war dieses Thema zunächst vom Tisch.» Sie hätten seine Auftritte aber weiterhin verfolgt und im Winter einen neuen Anlauf genommen. Mit Erfolg. Aber warum war Lausanne so hartnäckig?

Omar Janneh im Einsatz mit Spaniens U19-Nati.
Omar Janneh im Einsatz mit Spaniens U19-Nati.
Imago

Henchoz sieht bei Janneh «grosses Entwicklungspotenzial», was «der Hauptgrund» gewesen sei, ihn zu verpflichten. Man werde dem 19-Jährigen die nötige Zeit geben, sich an Land und Liga zu gewöhnen. In der kommenden Saison sollte er dann bereit sein. «Omar ist ein grosser, kräftiger und schneller Spieler, physisch stark. Er spielte mit der B-Mannschaft von Atlético regelmässig gegen A-Teams, vergleichbar mit unserer Promotion League. Das ist sehr interessant, weil es zeigt, dass er sich bereits gegen erwachsene Spieler behaupten kann», sagt Henchoz.

«Natürlich hat auch Omar eigene Ambitionen»

Die einen sprechen von einem Millionen-Poker, in den Augen von Henchoz ist es eher eine Investition. In den Worten des Sportchefs klingt das dann so: «Für unseren Klub ist es auch wichtig, Geld zu verdienen. Momentan haben wir sechs ausgeliehene Spieler. Es ist wichtig, dass wir eigene Spieler haben. Auch junge Spieler, die zu uns kommen, die sich bei uns weiterentwickeln und so dem Klub helfen können, indem sie Tore schiessen. Natürlich hat auch Omar eigene Ambitionen, vielleicht einmal in eine andere Liga zu wechseln. Und er weiss, dass die Schweizer Liga eine interessante Plattform ist.»

Geht der Plan auf, so schiesst Janneh bei Lausanne seine Tore, hilft dem Team die sportlichen Ziele zu erreichen und wird dann mittelfristig für ein Vielfaches ins Ausland verkauft. Ein erstes Mal auf sich aufmerksam machen konnte er letzten Sonntag gegen YB. Da wurde er 20 Minuten vor Schluss eingewechselt und sorgte mit dem Tor zum 3:1 für die Entscheidung. Am Samstagabend will Janneh gegen GC erneut glänzen.

Super League