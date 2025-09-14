Winti-Trainer Forte stinksauer wegen VAR-Entscheid 14.09.2025

Der FC Winterthur verliert ein umkämpftes Spiel gegen Sion mit 2:3 und muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. FCW-Trainer Uli Forte gibt dem Schiedsrichter-Gespann die Schuld an der Niederlage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der 2:3-Niederlage gegen Sion lässt Winterthur-Trainer Uli Forte bei blue Sport Dampf ab und kritisiert den VAR.

Es ist nicht das erste Mal, dass Forte unzufrieden ist mir der Leistung der Schiedsrichter. Aus seiner Sicht gibt es bei den Schweizer Unparteiischen keine klare Linie: «Das geht einfach nicht.»

In der letzten Saison wurde Forte für seine Schiedsrichter-Kritik von der Liga gesperrt. Nun droht ihm wohl erneut eine Sperre. Mehr anzeigen

Es ist die Szene aus der 27. Minute, die Uli Forte richtig auf die Palme bringt. «Wir waren gut im Spiel, dann schiessen wir das Tor zum 2:1», sagt der Winti-Coach nach dem Spiel zu blue Sport. Doch dieses Tor wird aberkannt, weil ein Foul eines Winterthurers dem Treffer vorausgegangen war. Forte ist sauer und sagt, dass es am Samstag im Spiel zwischen Zürich und Servette eine ähnliche Szene gab, in der nicht abgepfiffen wurde (mehr dazu hier).

Fortes Kritik richtet sich direkt an Nico Gianforte, der sich aus dem VAR-Raum in Volketswil meldete und Schiedsrichter Mirel Turkes den Hinweis gab, er soll sich die Szene noch einmal anschauen: «Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen! Das geht einfach nicht. Man muss eine Linie haben.»

Wenn man die Szene im Letzigrund am Samstag laufen lässt, dürfe man auch am Sonntag auf der Schützenwiese nicht pfeifen, findet der Winterthur-Trainer. «Da muss Herr Wermelinger (Schiedsrichter-Chef, Anm. d. Red.) mit seinen Leuten noch einmal über die Bücher. Das geht einfach nicht! Wir krampfen die ganze Woche und stehen am Schluss ohne Punkte da. Wir fangen wieder so an wie in der letzten Saison.»

Forte riskiert erneute Sperre

Schon im Februar regte sich Forte bei blue Sport fürchterlich über die Schiedsrichter auf und witterte sogar eine Verschwörung gegen seine Mannschaft («Wenn die Liga will, dass wir nicht mehr in der Super League sind, dann müssen sie es einfach sagen!»). Wegen seiner Kritik wurde Forte damals für zwei Spiele gesperrt. Möglich, dass nun erneut ein Verfahren gegen den 51-Jährigen eingeleitet wird.

«Muss ich wieder anfangen, Sperren zu sammeln, damit es wieder funktioniert?», so die rhetorische Frage des Winti-Trainers. «Das geht einfach nicht!» Seine Mannschaft sei «geschockt» gewesen, als der Treffer zum 2:1 aberkannt wurde, sagt er. Es sei «logisch», dass diese Szene dem FCW den Sieg gekostet habe.

Am Ende setzt sich Sion mit 3:2 durch. Damit muss Winterthur auch nach dem sechsten Ligaspiel auf den ersten Sieg warten. Um seinen Job muss Uli Forte aber nicht zittern. Sportchef Oliver Kaiser sagte schon in der Halbzeitpause, als er von blue Sport auf die Trainersituation angesprochen wurde: «Das ist überhaupt kein Thema bei uns. Wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehören.»

