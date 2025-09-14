«Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen!»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Forte stinksauer auf den VAR «Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen!»

Jan Arnet

14.9.2025

Winti-Trainer Forte stinksauer wegen VAR-Entscheid

Winti-Trainer Forte stinksauer wegen VAR-Entscheid

14.09.2025

Der FC Winterthur verliert ein umkämpftes Spiel gegen Sion mit 2:3 und muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. FCW-Trainer Uli Forte gibt dem Schiedsrichter-Gespann die Schuld an der Niederlage.

Jan Arnet

14.09.2025, 18:03

14.09.2025, 18:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der 2:3-Niederlage gegen Sion lässt Winterthur-Trainer Uli Forte bei blue Sport Dampf ab und kritisiert den VAR.
  • Es ist nicht das erste Mal, dass Forte unzufrieden ist mir der Leistung der Schiedsrichter. Aus seiner Sicht gibt es bei den Schweizer Unparteiischen keine klare Linie: «Das geht einfach nicht.»
  • In der letzten Saison wurde Forte für seine Schiedsrichter-Kritik von der Liga gesperrt. Nun droht ihm wohl erneut eine Sperre.
Mehr anzeigen

Es ist die Szene aus der 27. Minute, die Uli Forte richtig auf die Palme bringt. «Wir waren gut im Spiel, dann schiessen wir das Tor zum 2:1», sagt der Winti-Coach nach dem Spiel zu blue Sport. Doch dieses Tor wird aberkannt, weil ein Foul eines Winterthurers dem Treffer vorausgegangen war. Forte ist sauer und sagt, dass es am Samstag im Spiel zwischen Zürich und Servette eine ähnliche Szene gab, in der nicht abgepfiffen wurde (mehr dazu hier). 

Fortes Kritik richtet sich direkt an Nico Gianforte, der sich aus dem VAR-Raum in Volketswil meldete und Schiedsrichter Mirel Turkes den Hinweis gab, er soll sich die Szene noch einmal anschauen: «Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen! Das geht einfach nicht. Man muss eine Linie haben.»

FCZ-Tor sorgt für Unverständnis. Schiri-Experte Klossner: «Warum greift hier der VAR nicht ein?»

FCZ-Tor sorgt für UnverständnisSchiri-Experte Klossner: «Warum greift hier der VAR nicht ein?»

Wenn man die Szene im Letzigrund am Samstag laufen lässt, dürfe man auch am Sonntag auf der Schützenwiese nicht pfeifen, findet der Winterthur-Trainer. «Da muss Herr Wermelinger (Schiedsrichter-Chef, Anm. d. Red.) mit seinen Leuten noch einmal über die Bücher. Das geht einfach nicht! Wir krampfen die ganze Woche und stehen am Schluss ohne Punkte da. Wir fangen wieder so an wie in der letzten Saison.»

Forte riskiert erneute Sperre

Schon im Februar regte sich Forte bei blue Sport fürchterlich über die Schiedsrichter auf und witterte sogar eine Verschwörung gegen seine Mannschaft («Wenn die Liga will, dass wir nicht mehr in der Super League sind, dann müssen sie es einfach sagen!»). Wegen seiner Kritik wurde Forte damals für zwei Spiele gesperrt. Möglich, dass nun erneut ein Verfahren gegen den 51-Jährigen eingeleitet wird.

«Muss ich wieder anfangen, Sperren zu sammeln, damit es wieder funktioniert?», so die rhetorische Frage des Winti-Trainers. «Das geht einfach nicht!» Seine Mannschaft sei «geschockt» gewesen, als der Treffer zum 2:1 aberkannt wurde, sagt er. Es sei «logisch», dass diese Szene dem FCW den Sieg gekostet habe. 

Sion zittert sich zum Erfolg. Winterthur muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten

Sion zittert sich zum ErfolgWinterthur muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten

Am Ende setzt sich Sion mit 3:2 durch. Damit muss Winterthur auch nach dem sechsten Ligaspiel auf den ersten Sieg warten. Um seinen Job muss Uli Forte aber nicht zittern. Sportchef Oliver Kaiser sagte schon in der Halbzeitpause, als er von blue Sport auf die Trainersituation angesprochen wurde: «Das ist überhaupt kein Thema bei uns. Wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehören.»

Winti-Sportchef Oliver Kaiser: «Uli Forte ist überhaupt kein Thema bei uns»

Winti-Sportchef Oliver Kaiser: «Uli Forte ist überhaupt kein Thema bei uns»

14.09.2025

Winterthur – Sion 2:3

Winterthur – Sion 2:3

Super League | 6. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Meistgelesen

Bundeshaus korrigiert Tippfehler – jahrelang merkte es niemand
YB feiert in Luzern einen Sieg und bleibt an Top-Teams dran
«Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen!»
Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein
Ein Vater schwimmt durch die Schweiz – und das für seinen Sohn

Super League