FCSG-Sportchef zieht Bilanz Herr Stilz, hat der FC St.Gallen seine Saisonziele nach oben korrigiert?

Michael Wegmann

12.1.2026

FCSG-Sportchef Stilz: «Spielen wir am Limit, können wir alle schlagen»

Sportchef Roger Stilz zieht im Interview ein Fazit zum FCSG-Trainingslager in Spanien und blickt positiv auf die Rückrunde.

09.01.2026

Sportchef  Roger Stilz ist mehr als zufrieden mit dem Trainingslager in Spanien und verrät blue Sport mit welchen Ambitionen der zweitplatzierte FC St.Gallen ins 2026 startet.

,

Michael Wegmann, Ronja Zeller

12.01.2026, 08:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • blue Sport besucht den FC St.Gallen im Trainingslager im Süden Spaniens.
  • FCSG-Sportchef Roger Stilz zeigt sich mehr als zufrieden nach den intensiven Einheiten. Er redet über die Verpflichtung des deutschen Verteidigers Colin Kleine-Bekel, über mögliche weitere Transfers und die Saisonziele. 
Halb Europa ist in Marbella im Trainings-Camp, der FC St.Gallen hat sich für ein abgelegenes Hotel in der Nähe von Cadiz entschieden. «Das war ein bewusster Entscheid, wir wollten tatsächlich unsere Ruhe», sagt Sportchef Roger Stilz, «und die haben wir gehabt».

Sein Fazit, was Hotel, Essen und Trainingsplatz betrifft, ist durchweg positiv. Auch von ernsthaften Verletzungen sind die Ostschweizer bisher verschont geblieben. «Bis auf zwei, drei Blessuren sind wir gut durch das Trainingscamp gekommen.»

Trotz idealer Vorbereitung, Platz zwei in der Liga und Cup-Viertelfinal gegen den FC Basel, die Saisonziele bei den Ostschweizern wurden über den Jahreswechsel nicht nach oben angepasst. Stilz: «Wir wollen nicht tiefstapeln, aber noch gilt dasselbe Saisonziel wie zu Beginn der Saison, das ist ein Platz in den Top Sechs. Und im Cup wollen wir natürlich zuhause den FCB schlagen. Wir müssen mutig spielen, dann können wir jeden schlagen.»

Los geht's für den FCSG schon wieder am 17. Januar auswärts beim Schlusslicht in Winterthur.

