Kostspielige Schwalbe im Video: Servette-Youngster fällt im Strafraum und fliegt vom Platz 14.01.2026

So hat sich Servette-Eigengewächs Mardochée Miguel sein Startelf-Debüt nicht vorgestellt. Der 18-Jährige fliegt in der 37. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mardochée Miguel steht bei Servette erstmals in der Startelf.

In der 37. Minute fliegt der 18-Jährige nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz.

Er ist der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte, der vom Platz gestellt wurde. Mehr anzeigen

Nach drei Teileinsätzen bei den Profis darf Junioren-Nationalspieler Miguel gegen Lausanne-Sport erstmals von Beginn an ran. In der 20. Minute sieht er nach einem Foul den Gelben Karton. 17 Minuten später hebt der Jungspund im gegnerischen Strafraum ab. Dumm nur, dass er dies ohne Fremdeinwirkung tut und seine Schwalbe auffliegt. Folgerichtig wird er von Spitzenschiedsrichter Sandro Schärer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Dabei stellt Miguel noch einen unrühmlichen Vereinsrekord auf: Mit seinen 18 Jahren und 237 Tagen avanciert er zum jüngsten Servette-Spieler überhaupt, der vom Platz gestellt wurde. Ligaweit ist er in dieser Statistik die Nummer 9.

Am Ende verliert Servette gegen Lausanne-Sport 0:1. Der Blick auf die Tabelle versetzt den Genfern einen Stich ins Herz.

Mall: «Das ist sehr bitter für Mardochée» 14.01.2026

Servette – Lausanne-Sport 0:1 Super League | 18. Runde | Saison 25/26 14.01.2026

