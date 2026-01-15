  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Peinlich-Schwalbe im Video Hier fliegt Servette-Küken Miguel mit Gelb-Rot vom Platz

Patrick Lämmle

15.1.2026

Kostspielige Schwalbe im Video: Servette-Youngster fällt im Strafraum und fliegt vom Platz

Kostspielige Schwalbe im Video: Servette-Youngster fällt im Strafraum und fliegt vom Platz

14.01.2026

So hat sich Servette-Eigengewächs Mardochée Miguel sein Startelf-Debüt nicht vorgestellt. Der 18-Jährige fliegt in der 37. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Patrick Lämmle

15.01.2026, 10:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mardochée Miguel steht bei Servette erstmals in der Startelf.
  • In der 37. Minute fliegt der 18-Jährige nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz.
  • Er ist der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte, der vom Platz gestellt wurde.
Mehr anzeigen

Nach drei Teileinsätzen bei den Profis darf Junioren-Nationalspieler Miguel gegen Lausanne-Sport erstmals von Beginn an ran. In der 20. Minute sieht er nach einem Foul den Gelben Karton. 17 Minuten später hebt der Jungspund im gegnerischen Strafraum ab. Dumm nur, dass er dies ohne Fremdeinwirkung tut und seine Schwalbe auffliegt. Folgerichtig wird er von Spitzenschiedsrichter Sandro Schärer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Lausanne triumphiert im Léman-Derby. Platzverweis nach Schwalbe kommt Servette teuer zu stehen

Lausanne triumphiert im Léman-DerbyPlatzverweis nach Schwalbe kommt Servette teuer zu stehen

Dabei stellt Miguel noch einen unrühmlichen Vereinsrekord auf: Mit seinen 18 Jahren und 237 Tagen avanciert er zum jüngsten Servette-Spieler überhaupt, der vom Platz gestellt wurde. Ligaweit ist er in dieser Statistik die Nummer 9.

Am Ende verliert Servette gegen Lausanne-Sport 0:1. Der Blick auf die Tabelle versetzt den Genfern einen Stich ins Herz.

Mall: «Das ist sehr bitter für Mardochée»

Mall: «Das ist sehr bitter für Mardochée»

14.01.2026

Servette – Lausanne-Sport 0:1

Servette – Lausanne-Sport 0:1

Super League | 18. Runde | Saison 25/26

14.01.2026

Eine Ode an die Schwalbe

Du willst sein wie Sterling?. Worauf du bei der perfekten Schwalbe achten musst

Du willst sein wie Sterling?Worauf du bei der perfekten Schwalbe achten musst

Meistgelesen

Ermittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt
Geheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben
Trump soll Angriff auf Iran kurz vor Ausführung gestoppt haben
Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti

Fussball-News

San Diego als Stützpunkt. In diesem Luxus-Hotel haust die Nati während der WM

San Diego als StützpunktIn diesem Luxus-Hotel haust die Nati während der WM

Horror-Start für Arbeloa bei Real. «Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»

Horror-Start für Arbeloa bei Real«Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»

Auch drei Schweizer Ski-Stars nehmen teil. Emotionale Trauerzeremonie in Sion für die Opfer von Crans-Montana

Auch drei Schweizer Ski-Stars nehmen teilEmotionale Trauerzeremonie in Sion für die Opfer von Crans-Montana

Murat Yakin im Interview. «In diesen Momenten geniesse ich es besonders, Nati-Trainer zu sein»

Murat Yakin im Interview«In diesen Momenten geniesse ich es besonders, Nati-Trainer zu sein»

Winterthur um Führungstor betrogen?. Schiri-Experte Klossner rügt VAR: «Hätte sich nicht einschalten dürfen»

Winterthur um Führungstor betrogen?Schiri-Experte Klossner rügt VAR: «Hätte sich nicht einschalten dürfen»

Fussball-Videos

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Der neue Trainer von Real Madrid stellt Álvaro Arbeloa stellt sich nach der Cup-Niederlage den Medien.

15.01.2026

Nigeria – Marokko 2:4 n.P.

Nigeria – Marokko 2:4 n.P.

15.01.2026

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

14.01.2026

Servette – Lausanne-Sport 0:1

Servette – Lausanne-Sport 0:1

Super League | 18. Runde | Saison 25/26

14.01.2026

Senegal – Ägypten 1:0

Senegal – Ägypten 1:0

14.01.2026

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Nigeria – Marokko 2:4 n.P.

Nigeria – Marokko 2:4 n.P.

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Servette – Lausanne-Sport 0:1

Servette – Lausanne-Sport 0:1

Senegal – Ägypten 1:0

Senegal – Ägypten 1:0

Mehr Videos