  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Absolutes No-Go» Hier nimmt sich Hammel seine GC-Teamkollegen zur Brust

Andreas Lunghi

3.11.2025

Hammel nimmt sich seine GC-Teamkollegen zur Brust

Hammel nimmt sich seine GC-Teamkollegen zur Brust

02.11.2025

GC geht beim Auswärtsspiel in Luzern mit 0:6 unter. Nach dem sechsten Gegentor hat Torhüter Justin Hammel genug und liest seinen Mitspielern die Leviten.

Andreas Lunghi

03.11.2025, 08:00

Es war ein gebrauchter Sonntagnachmittag für die junge Truppe von Coach Gerald Scheiblehner. Gleich mit 0:6 gingen die Hoppers in der Swissporarena in Luzern unter. Es war die zweite Kanterniederlage in der Ferne in Serie nach dem 0:5 in St.Gallen das Wochenende davor.

«Es ist natürlich nicht angenehm», sagte der Österreicher im Anschluss an die Partie im Interview bei blue Sport. «In der 1. Halbzeit kann ich der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Drei Standardsituationen und wir liegen 0:3 hinten.»

Scheiblehner: «Wenn wir 0:6 verlieren, ist es natürlich nicht angenehm»

Scheiblehner: «Wenn wir 0:6 verlieren, ist es natürlich nicht angenehm»

02.11.2025

Taktisch sei sein Team auf der Höhe gewesen, nach dem Penalty zum 0:1 und dem schnellen 0:2 sei es dann ein anderes Spiel geworden. «0:6 ist viel, wir werden aber gestärkt da rauskommen.»

Mit der Aufbauarbeit begann Torhüter Justin Hammel gleich nach dem sechsten Gegentor. Der 24-Jährige rief seine Teamkollegen zu sich und hielt im Kreis eine Standpauke.

«Das Gefühl wird noch besser sein»

Was er ihnen gesagt hat, bleibe unter ihnen: «Es gibt Sachen, die intern bleiben. Es ist ein absolutes No-Go, wie die letzten zwei Auswärtsspiele verlaufen sind. Nächste Woche geht es mit einem wichtigen Spiel weiter und wir müssen nach vorne schauen.»

Hammel: «Zweites Auswärtsspiel, in dem wir komplett untergehen»

Hammel: «Zweites Auswärtsspiel, in dem wir komplett untergehen»

02.11.2025

Mehr Einblick gibt da sein Trainer, der kurz nach dem Spiel in der Kabine eine Ansprache hielt: «Ich habe ihnen gesagt, dass ich die Verantwortung übernehme für die Spielweise. Dass ich ihnen weiterhin vertraue und dass wir die Energie weiter hochhalten werden.»

Er habe schon öfters erlebt, wie junge Mannschaften durch solche Phasen gehen. «Ich habe aber auch erlebt, wie sie gestärkt zurückkommen und dann ist das Gefühl noch besser», sagt Scheiblehner abschliessend.

Luzern – GC 6:0

Luzern – GC 6:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Frick: «Wir haben uns vorgenommen, ein Feuerwerk abzuliefern – das ist uns gelungen»

Frick: «Wir haben uns vorgenommen, ein Feuerwerk abzuliefern – das ist uns gelungen»

02.11.2025

Di Giusto: «Das Tor wird sicherlich in Erinnerung bleiben»

Di Giusto: «Das Tor wird sicherlich in Erinnerung bleiben»

02.11.2025

Meistgelesen

Konkurswelle rollt über die Schweiz – diese Regionen trifft es am härtesten
Trump spricht über Skandal um Andrew +++ Neue Details zu US-Atomwaffen-Tests
Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat
Kiews Drohnen bringen Putins Luftabwehr an ihre Grenzen
Schoggi-Krieg in der Schweiz spitzt sich zu

Mehr Super League

Di Giusto verblüfft mit Fallrückzieher. Schürpf: «Hätte nach so einem Tor drei Monate Rückenschmerzen»

Di Giusto verblüfft mit FallrückzieherSchürpf: «Hätte nach so einem Tor drei Monate Rückenschmerzen»

Die Stimmen zum Spiel. YB-Rückkehrer Seoane: «Wir legten alles in die Waagschale»

Die Stimmen zum SpielYB-Rückkehrer Seoane: «Wir legten alles in die Waagschale»

Humor trotz Abbruch nicht verloren. Görtler: «Normalerweise ist es immer 3:0 für die Auswärtsmannschaft»

Humor trotz Abbruch nicht verlorenGörtler: «Normalerweise ist es immer 3:0 für die Auswärtsmannschaft»

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Elche 3:1

Barcelona - Elche 3:1

LALIGA | 11. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

YB – Basel 0:0

YB – Basel 0:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Luzern – GC 6:0

Luzern – GC 6:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Barcelona - Elche 3:1

Barcelona - Elche 3:1

YB – Basel 0:0

YB – Basel 0:0

Luzern – GC 6:0

Luzern – GC 6:0

Mehr Videos