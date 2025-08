Sion – Lugano 4:0 Super League | 2. Runde | Saison 25/26 03.08.2025

Der FC Lugano unterliegt Sion 0:4 – damit ist der Horror-Saisonstart für die Tessiner perfekt. Was bedeutet das für Trainer Mattia Croci-Torti, der seinen Vertrag erst im Januar bis 2028 verlängert hat?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Lugano kommt in Sion gleich mit 0:4 unter die Räder. Damit warten die Tessiner auch im vierten Pflichtspiel der Saison auf einen Sieg.

Nach der schwachen Rückrunde in der Vorsaison verläuft auch der Start in die neue Spielzeit alles andere als gut für die Tessiner. «Wenn wir so verteidigen, gewinnen wir nicht viele Spiele», schlägt Trainer Mattia-Croci-Torti Alarm.

Für die blue Sport Experten Rolf Fringer und Timm Klose ist klar, dass es innerhalb des Teams knistert. Für Klose ist Croci-Torti aber nach wie vor der richtige Trainer für Lugano. Mehr anzeigen

Anfang Jahr noch schwebte Mattia Croci-Torti mit dem FC Lugano auf Wolke sieben. Als Leader der Super League gingen die Tessiner in die Rückrunde und träumten vom ersten Meistertitel seit 1949. Croci-Torti, der seit September 2021 als Cheftrainer an der Lugano-Seitenlinie steht, verlängerte seinen Vertrag im Januar vorzeitig bis 2028.

Doch dann folgte der grosse Absturz. Zunächst das Ausscheiden im Cup-Viertelfinal gegen den FC Biel, dann das bittere Out im Conference-League-Achtelfinal gegen Celje – und auch in der Liga lief es nicht mehr nach Plan. Am Ende schaute noch Rang 4 heraus.

Diese Saison soll alles wieder besser werden. Noch einmal wurde das Team verstärkt, unter anderem mit den grossen Namen Kevin Behrens und Ezgjan Alioski. Doch der Start in die neue Spielzeit misslingt komplett. Nach der 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Thun kann Lugano auch die erste Hürde in der Europacup-Qualifikation nicht nehmen, scheitert gegen Cluj und verpasst den Einzug in die Europa League. Und am Sonntag folgt gleich die nächste schallende Ohrfeige: 0:4-Klatsche in Sion.

Bringt Croci-Torti das Team wieder auf Kurs?

Was läuft falsch bei den Tessinern? «Da ist der Wurm drin, da stimmt vieles nicht. Da fehlt der nötige Biss», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer. Man spüre, dass in dieser Mannschaft eine positive Gruppendynamik fehlt, meint Fringer: «Sie steuern schweren Zeiten entgegen. Es wird nicht einfach, das zu korrigieren. Sie müssen sich zusammenreissen und wieder eine Mannschaft sein.»

Timm Klose fehlt es zurzeit bei Lugano vor allem an der Leidenschaft. Doch wie schafft es Lugano, das Feuer wieder zu entfachen? Muss ein neuer Trainer her? «Sie müssen den Bock umstossen. Und ich glaube, dass Croci-Torti eigentlich genau der richtige Mann dafür ist. Er steht für Leidenschaft und kann für die Spieler da sein», meint blue Sport Experte Klose.

Croci-Torti: «Das war nicht gut» 03.08.2025

Croci-Torti selbst nimmt vor allem seine Abwehr in die Pflicht. «Das war nicht auf Super-League-Niveau, wie wir verteidigt haben», sagt er nach dem Spiel bei blue Sport. Es sei nicht alles schlecht gewesen. «Wir haben versucht zu spielen, hatten doppelt so viele Abschlüsse wie Sion und mehr Ballbesitz, aber die Wahrheit ist, dass wir vorne nicht gefährlich und defensiv nicht gut waren. Da müssen wir ehrlich sein und keine Ausreden suchen. Wenn wir so verteidigen, gewinnen wir nicht viele Spiele.»

Trotzdem will der Coach positiv bleiben und versuchen, im nächsten Spiel – am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation gegen Celje – eine Reaktion zu zeigen. Oder wie Mittelfeldmann Anto Grgic sagt: «Wir haben ganz viel zu verbessern. Jeder muss sich selbst hinterfragen. Denn so reicht es nicht.»

Grgic: «Es hat hinten und vorne nicht gereicht» 03.08.2025