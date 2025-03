Hüppi über Alain Sutter: «Das war keine Männerfreundschaft» 04.03.2025

FCSG-Boss Matthias Hüppi erzählt im Fussball-Talk Heimspiel, wie er und Alain Sutter in St.Gallen lange ein harmonierendes Duo abgaben. Von einer richtigen Männerfreundschaft will er aber nicht sprechen.

Syl Battistuzzi Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel spricht St.Gallen Präsident Matthias Hüppi über die damalige Trennung von Sportchef Alain Sutter.

Er und Sutter seien zwar beruflich gut miteinander ausgekommen, doch auf privater Ebene könne die Verbindung nicht gleichgesetzt werden, beschreibt der langjährige SRF-Kommentator.

Hüppi erläutert, dass zwischen ihm und Sutter keine Männerfreundschaft vorhanden gewesen sei. Zu den engen Freunden zählt hingegen sein langjähriger Ski-TV-Partner Bernhard Russi. Mehr anzeigen

Am 3. Januar 2018 war Alain Sutter von Matthias Hüppi im ersten wichtigen Personalentscheid des damals neuen Präsidenten als Sportchef des FC St.Gallen vorgestellt worden. Genau sechs Jahre später kam Anfang Januar 2024 das Ende dieser durchaus fruchtbaren Zusammenarbeit.

Der Verwaltungsrat wollte die Verantwortung im sportlichen Bereich breiter abstützen, der langjährige Schweizer Nationalspieler konnte sich mit diesen Plänen nicht anfreunden. Deshalb musste ihm Hüppi den Entscheid zur Trennung eröffnen.

Ist damals auch auf eine gewisse Art eine Männerfreundschaft kaputtgegangen, will Moderator Stefan Eggli im Heimspiel-Talk von Hüppi wissen. «Dass es mir nicht leicht gefallen ist, versteht sich ja von selber. Aber es ist in dem Sinne auch viel überzeichnet worden. Wir haben auf einem super coolen Weg beim SRF und in St.Gallen zusammenarbeiten können. Aber das war keine Männerfreundschaft», hält der 66-Jährige fest.

Mehr als ein Assistenzcoach

Am Anfang habe es geheissen, er komme nach St.Gallen und nehme seinen Freund Alain Sutter mit als Sportchef, meint Hüppi. «Das war überhaupt nicht so. Wir sind auf der beruflichen Ebene und auch im persönlichen, gegenseitigen Verständnis verbunden gewesen miteinander.»

Aber von einer Freundschaft im Sinne des Wortes will der langjährige SRF-Kommentator nicht reden. «Ich hausiere nicht mit dem Begriff Freundschaft. In der Sportszene sind doch alle Freunde – da ist der Freund von dem und da ist auch noch ein Freund und der andere ist ein Freund und dann rufst du an: ‹Hey Freund, hast du mir noch zwei Billett für das nächste Spiel?›»

Er gehe nicht inflationär mit dem Begriff um, so Hüppi und führt aus: «Ich weiss, wer meine Freunde sind im Leben, auf die ich mich hundert Prozent drauf verlassen kann. Einer von denen sitzt vis-à-vis von mir», erläutert Hüppi in Richtung Studiogast Bernhard Russi.

«Da gibt es aber nicht zwanzig (Freunde). Und das ändert nichts an der Position, die du hast», resümiert Hüppi.

Matthias Hüppi & Bernhard Russi – das legendäre TV-Duo im 250. Heimspiel «Geh nicht in dieses Haifischbecken!» So riet Bernhard Russi seinem Freund Hüppi ab, ins Fussballbusiness zu wechseln. Im Heimspiel sprechen die Skilegende und der St.Gallen-Präsident über schlaflose Nächte, schlimme Niederlagen und grosse Träume. 04.03.2025