Hüppi: «Was mir rausgerutscht ist, war nicht geplant, so clever bin ich nicht»

Hüppi über SRF-Interview: «Das war nicht geplant» 27.05.2026

Der Cup-Triumph des FCSG wurde von internen Machtfragen überschattet. Nun setzen sich Hüppi & Co. durch. Der Präsident weist den Vorwurf eines kalkulierten Kommunikationsmanövers zurück – und äussert sich zu Marwin Hitz, der sich Einsitz im Verwaltungsrat erhoffte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Matthias Hüppi bleibt FCSG-Präsident; seine Kollegen widerrufen den Rücktritt, während Patrick Thoma den Verwaltungsrat verlässt.

Hüppi wollte Grossaktionäre und Verwaltungsrat klar getrennt halten.

Seine Aussage im SRF-Interview sei nicht geplant gewesen, sagt Hüppi.

Eine Zukunft von Marwin Hitz schliesst er zwar unter seiner Führung nicht aus, lässt aber durchschimmern, dass er das Vorgehen des früheren Goalies nicht passend fand. Mehr anzeigen

Präsident Matthias Hüppi machte heute an der Medienkonferenz klar: Er bleibe Präsident und seine Kollegen hätten ihren Rücktritt widerrufen. Dabei standen in Urs Baumer, Marwin Hitz, Stefan Kölliker und Martina Wüthrich vier neue Verwaltungsräte bereit, die gemeinsam mit dem bereits im Gremium einsitznehmenden Patrick Thoma künftig die Geschicke hätten leiten sollen, wobei Kölliker die Nachfolge von Hüppi als Präsident angetreten hätte.

Nun die offizielle Kehrtwende: Mit Patrick Thoma scheidet jenes Mitglied aus dem Verwaltungsrat aus, das als Grossaktionär erst seit Herbst Einsitz im Gremium hatte und das gemäss Medienberichten die Macht der Aktionäre innerhalb des Klubs ausbauen wollte. Ein Umstand, den Hüppi nicht mittragen konnte – und wollte.

Der Präsident vertritt die Meinung, dass Grossaktionäre vom Verwaltungsratsgremium getrennt funktionieren sollen, was seit der Wahl von Thoma (15,01 Prozent der Aktien) nur noch bedingt gegeben war. «Es hat einen gewissen Bruch gegeben, wir haben um Lösungen gerungen», gibt Hüppi zu.

Gemäss St. Galler Tagblatt stellte er den Grossaktionären Roland Gutjahr und Thoma ein Ultimatum bis Dienstagabend: Entweder sie ziehen sich zurück oder er. Nun treten Thoma und Gutjahr ihre Aktien an der FC St. Gallen Event AG – wie zudem auch Ernst Eisenhut und Martin Jäger – an die sechs verbliebenen Aktionäre ab.

Zu gross war der Druck aus der Öffentlichkeit geworden. Nicht nur Sponsoren sprangen dem bisherigen Verwaltungsrat zur Seite, sondern gar die kantonale Regierung. Die organisierte Fanszene bezog bereits nach dem Cupfinal mit Transparenten Stellung und brachte den Ball so erst ins Rollen. Sie drohte im Falle eines Abgangs von Hüppi mit einem temporären Boykott der Saisonabo-Verlängerungen.

Ein geschickter Schachzug von Hüppi?

Hüppi selbst liess nach dem Cup-Triumph beim Interview mit dem SRF aufhorchen, wonach im Klub nicht alle am gleichen Strick ziehen würden und er als Präsident Schaden vom Verein fernhalten müsse. «Es gibt Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden. Es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase der Klubgeschichte nicht alle geschlossen hinter dem Verein stehen», sagte Hüppi am Sonntag.

Drei Tage später wollte er, der sich als Kommunikationsfachmann sehr wohl der Wirkung von Worten im richtigen Moment bewusst ist, von einer gezielten Aktion nichts wissen. «Was mir rausgerutscht ist, war nicht geplant, so clever bin ich nicht. Es ist mir ‹usegheit›, weil wir in den letzten Wochen und Monaten grosse Diskussionen gehabt haben im Klub.» Es gebe unverhandelbare Werte, nach denen er sich richten müsse. «Am Ende geht es nur gemeinsam.»

Hitz steht mit abgeschnittenen Hosen da

Auf die Frage, ob der FCSG Marwin Hitz in den Klub einbinden will, meint Aktionär Philipp Bienz, man wolle jetzt den Verwaltungsrat in dieser Konstellation in Ruhe arbeiten lassen. Aber in Zukunft könne Hitz, der Ende Saison in Basel als Goalie zurücktrat, bei Diskussionen über Nachfolgemöglichkeiten ein Thema werden.

Auch Hüppi selbst wollte bei der Personalie zumindest öffentlich nichts ausschliessen: «Fussballer wie Hitz oder Tranquillo Barnetta müssen bei uns auf dem Zettel sein. Dann geht es darum, das im richtigen Moment umzusetzen. Aber das ist ein Prozess – der geht nicht von heute auf morgen», hält der 68-Jährige fest. Ein Fingerzeig von Hüppi, dass der ehemalige Nationalspieler wohl zu schnell – oder im Verbund mit den falschen Verbündeten – einen Posten im Verein angestrebt hat.

Marwin Hitz übernimmt beim FCSG vorerst keinen Posten. sda

Hüppi kritisiert zudem, dass man ihm in seiner Rolle als VR-Präsident einfach Leute vorsetzen wollte, ohne sich mit ihm ausgetauscht zu haben. «Man muss sich doch kennenlernen, um herauszufinden, ob man überhaupt zusammenpasst», findet Hüppi.

Auch wenn der grosse Umbruch nicht eintritt, wird der zweite Cupsieg der Vereinsgeschichte für immer mit den Diskussionen um die Führungsfrage in Verbindung gebracht. Künftig soll wieder das Sportliche in den Fokus rücken.

FCSG-Aktionär Bienz: «Kann sein, dass Marwin Hitz in Zukunft ein Thema sein wird» 27.05.2026