Shaqiri: «Ein schöner Tag für alles Basler» 01.03.2025

Der FC Basel löst seine Aufgabe gegen Sion souverän. Ein Sittener Eigengoal und das 9. Saisontor von Xherdan Shaqiri ebnet dem FCB schon vor der Pause den Weg zum Sieg. Shaqiri freut sich nach der Partie über die drei Punkte – und die anstehende Fasnacht.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Der FC Basel spielt am Samstagabend im Joggeli gegen Sion in speziellen Fasnachtstrikots. «Es hat Glück gebracht. Wir haben 2:0 gewonnen, kein Goal bekommen. Ein schöner Tag für alle Basler» resümiert Xherdan Shaqiri nach der Partie bei blue Sport.

«Wir freuen uns natürlich alle, dass die Fasnacht endlich losgeht hier. Es ist eine wichtige Kultur, die wir schon lange in Basel haben. Wir werden sicher auch mit der Mannschaft einmal vorbeigehen. Für die Ausländer, die das noch nicht kennen, wird das etwas Neues sein. Aber wir Einheimische freuen uns sehr darauf», hält der 33-jährige Lokalheld fest.

Ob er auch an der Fasnacht wie auf dem Rasen die Führung beansprucht? «Ich bin mal gespannt, ob jemand das an der Fasnacht übernehmen will. Auf dem Platz bin ich sicher definitiv derjenige, der vorausgeht», meint ein gut gelaunter Shaqiri, der beim FCB die Captainbinde trägt.

Der 125-fache Nati-Spieler war vor dem Sion-Spiel auch Gast in einer Vor-Fasnachtsveranstaltung. Im Theater Fauteuil hatte die Nummer 10 einen kleinen Auftritt auf der Bühne. «Ich wünsche euch vom ganzen Herzen eine wunderschöne Fasnacht», so Shaqiri im schönsten Basler Dialekt.