Frei und Gygax mit Abstiegskampf-Prognose «Darum schafft Winterthur den direkten Ligaerhalt»

«Es wird brutal» – Frei und Gygax über den Abstiegskrimi in der Super League Hochspannung im Abstiegskampf der Super League vor der letzten Runde am Donnerstag. Winti, GC und Yverdon sind nur durch einen Punkt getrennt. Wer rettet sich? Wer steigt ab? Die blue Sport Experten Alex Frei und Daniel Gygax geben ihre Prognosen ab. 21.05.2025

Hochspannung im Abstiegskampf der Super League vor der letzten Runde. Winterthur, GC und Yverdon sind nur durch einen Punkt getrennt. Die blue Sport Experten Alex Frei und Daniel Gygax geben ihre Prognosen ab und hoffen auf Fairness. blue TV überträgt die Kracher live in einer Konferenz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagabend kommt es in der Super League zum grossen Showdown im Tabellenkeller. Winterthur (gegen Sion), GC (gegen St.Gallen) und Yverdon (gegen Zürich) spielen gleichzeitig um Sein oder Nichtsein.

blue Sport überträgt den Abstiegskrimi live in einer Konferenz. Angepfiffen werden die Spiele um 20.30 Uhr.

Die blue Sport Experten Alex Frei und Daniel Gygax freuen sich auf einen spannenden Fussballabend. Die Vorteile sehen die beiden klar auf Seiten des FC Winterthur. Mehr anzeigen

Die beste Ausgangslage im Abstiegs-Showdown hat Winterthur. Das Team von Uli Forte hat einen Punkt mehr auf dem Konto als GC und Yverdon und kann sich mit einem Heimsieg gegen Sion direkt retten. Die Hoppers empfangen St. Gallen, Yverdon spielt zuhause gegen den FC Zürich.

Die drei Spiele werden am Donnerstagabend gleichzeitig um 20.30 Uhr angepfiffen. blue Sport zeigt den grossen Showdown in der Konferenz. «Es geht um alles oder nichts. Ein Spiel entscheidet, wie bei einem Final, unglaublich», sagt Daniel Gygax zur Ausgangslage. «Der eine oder andere hatte sich vor der Saison wahrscheinlich nicht da gesehen. Es wird brutal.»

live Konferenz Do 22.05. 19:55 - 23:40 ∙ blue Sport Live ∙ Konferenz Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event hat begonnen

Wer wird am Ende in der Super League bleiben? Und wer muss den Gang in die Challenge League antreten? «Ich denke, die Tabelle bleibt am Ende so, wie sie jetzt ist. Winterthur rettet sich, GC geht in die Barrage und Yverdon steigt ab», meint Alex Frei. Gygax sieht es genau gleich. «Aber es kann noch alles passieren.»

Entscheidend könnte am Ende auch sein, wie ernst es St. Gallen, Zürich und Sion nehmen, bei denen es um nichts mehr geht. «Ich hoffe, dass die Gegner der Abstiegskandidaten die Spieler auf den Platz stellen, die auch in den 30 Spielen zuvor zum Einsatz kamen. Und nicht den anderen Spielern ein ‹Zückerli› geben, die nicht so viel spielen durften», sagt Frei. «Das wäre Meisterschafts-Verfälschung.»

Winterthur auch im Kopf mit Vorteilen

Ein Abstieg für GC wäre «brutal», meint Gygax. «Der Klub mit seiner Vergangenheit – und jetzt kam gerade erst ein neuer Sportchef. Aber auch Yverdon hat sicher andere Pläne, als nächste Saison in der Challenge League zu spielen. Da sind auch Leute gekommen und wollten mit ihrer Vision etwas bewirken. Ich weiss nicht, wie fest diese Leute dann noch daran glauben, wenn sie jetzt absteigen sollten.»

So hat Winterthur auch mental die Vorteile auf seiner Seite. Winti habe schliesslich von Anfang an gewusst, dass sie gegen den Abstieg kämpfen werden. «Das weiss auch jeder im Klub. Vom Präsidenten bis zum Spieler», sagt Frei, der den FCW 2022 als Trainer in die Super League geführt hat.

Nicht überall sei diese Demut vorhanden. Frei: «Wenn GC in die Barrage muss, hoffe ich sehr, dass Tomas Oral seinen Spielern sagt, dass sie noch zweimal in die Hose müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob da jeder Spieler weiss, dass sie noch eine Woche länger trainieren und spielen müssen.»

GC-Trainer Oral: «Wir haben uns diese Ausgangslage sehr hart erarbeitet» Zwei Tage vor dem Showdown im Abstiegskampf der Super League spricht GC-Trainer Tomas Oral an einer Pressekonferenz über das anstehende Spiel gegen St.Gallen und das grosse Ziel Ligaerhalt. 20.05.2025

GC-Trainer Oral: «Bin zuversichtlich, dass es nicht mein letztes Spiel im Letzigrund ist» 20.05.2025