Jetzt wehrt sich David Degen: «Ich erhalte keinen Kredit»

David Degen im Heimspiel-Talk: «Ja, wir sind im Abstiegskampf» Der FC Basel ist angezählt. Jetzt müssen wichtige Entscheide gefällt werden. Wie findet der FCB aus der sportlichen Krise zurück zu altem Glanz? Präsident David Degen im ausführlichen Gespräch in der Talk-Sendung Heimspiel. 11.10.2023

Der FC Basel steckt in einer monumentalen Krise. Präsident David Degen steht in der Sendung «Heimspiel» bei blue Sport Red und Antwort und erklärt, weshalb er nicht plant, den Bettel hinzuwerfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel steht nach neun Runden am Tabellenende der Super League. David Degen versteht den Frust der Fans und hält fest: «Wir haben zwei, drei Fehlentscheide getroffen, was das Personal angeht.»

«Mein Ego wird nie jemandem im Weg stehen», erklärt der FCB-Präsident im Fussball-Talk Heimspiel, an einen Rücktritt denkt er aber nicht.

Finanziell geht es dem Verein seit der Übernahme durch Degen deutlich besser. Dafür habe er aber «nie den Kredit erhalten, den man eigentlich erhält». Mehr anzeigen

«Würde der Rücktritt des Präsidenten zu einer positiven Veränderung führen?», will eine Zuschauerin am Mittwoch im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport wissen. Im Studio zu Gast: Kein Geringerer als der FCB-Präsident höchstselbst.

«Mein Ego wird nie jemandem im Weg stehen», räumt David Degen ein. Trotzdem ist er weit von einem Rücktritt entfernt: «Ich weiss nicht, wer beim FC Basel mit mehr Haut dabei ist als ich. Von Geld über Emotionen bis zum Leiden und nicht schlafen. Ich weiss es nicht. Ich stehe am Morgen auf und mache alles, damit der Klub auf die Beine kommt.»

«Wir machen auch Fehler»

Den Ärger der Anhänger kann der 40-Jährige aber nachvollziehen. «Ich verstehe jeden Fan, der frustriert ist», erklärt Degen und stellt als Schuldigen der aktuellen Misere als Erstes sich selbst an den Pranger. «Wir haben zwei, drei Fehlentscheide getroffen, was das Personal angeht. Wir sind nicht perfekt, wir machen auch Fehler. Aber wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen das Beste für den FCB zu machen.»

David Degen: «Ich erhalte keinen Kredit» FCB-Präsident David Degen reagiert im Fussball-Talk Heimspiel auf eine Zuschauerfrage, die seinen Rücktritt fordert. 11.10.2023

Der katastrophalen Situation auf dem Platz zum Trotz sieht der Basel-Präsident seit seiner Übernahme aber viel Positives. Dazu zählt er auch seine ausgefallene Transferpolitik. «Im Fussball herrscht eine Mentalität, dass man einfach immer Geld ausgeben kann. ‹Irgendeiner da oben bezahlt das schon›», hiesse es dann.

«Prinzip Hoffnung funktioniert nicht»

So einfach sei das aber nicht, beteuert Degen. «Viele sind sich nicht bewusst, dass man zuerst Geld einnehmen muss, bevor man es ausgeben kann. Das Prinzip Hoffnung funktioniert im Fussball – wo es nur um Menschen geht – nicht. Wir haben mit einem strukturellen Defizit von rund 35 Millionen angefangen. Die 90 Millionen Transfererlös brauchten wir, um den Laden überhaupt auf ein vernünftiges Niveau herunterzuholen», erklärt der FCB-Präsident.

Diese positive Bilanz ginge bei den aktuellen Resultaten in der Meisterschaft aber schnell vergessen. «Es ist seit zweieinhalb Jahren so. Ich will kein Fass aufmachen. Ich habe nie den Kredit erhalten, den man eigentlich erhält», findet Degen.

