Fassnacht: «YB hat mich in England auch besucht» Christian Fassnacht spricht exklusiv mit blue Sport über seine Zeit in England, die Rückkehr nach YB und seine neuen Ziele. 14.02.2025

Christian Fassnacht ist nach eineinhalb Jahren zurück in Bern – später, als es dem Wunsch der YB-Bosse entsprach.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach anderthalb Jahren in England ist Christian Fassnacht zurück bei YB. Mit blue Sport spricht der 19-fache Nati-Spieler über seine Rückkehr nach Bern.

Fassnacht verrät, dass sich die Young Boys schon früh um ihn bemüht hätten. «Ich habe schon früh gemerkt, dass sie mich zurück wollen, für mich war es aber noch zu früh.»

Das Abenteuer bei Norwich bereut er aber keinesfalls. «Ich bin gottfroh, habe ich das gemacht», sagt Fassnacht. Mehr anzeigen

Gescheitert ist er nicht – das betont Christian Fassnacht über seine eineinhalb Jahre beim Championship-Klub Norwich. «Wenn man alles Revue passieren lässt, merkt man: Ich habe 50 Pflichtspiele gemacht, habe meine Tore geschossen, wir haben den Aufstieg nur knapp in den Playoffs verpasst. Und ich war lange Stammspieler», hält er bei blue Sport fest.

Und als Persönlichkeit sei er ebenso gereift, betont Fassnacht. Neue Sprache, neue Kultur, neue Liga. «Ich habe mal gespürt, was der Fussball im Ausland bedeutet und was es heisst, im Ausland zu leben. Ich bin gottfroh, habe ich das gemacht.» Das private Glück mit der Geburt des ersten Kindes kam noch hinzu.

Nun aber ist er da, wo er nicht nur geachtet, sondern überaus beliebt ist: in Bern, bei den Young Boys, mit denen er fünf Meistertitel und zwei Cupsiege errang und grosse europäische Nächte erlebte.

Der Kontakt nach Bern riss nie ab

Eine Rückkehr, die beide Seiten glücklich macht. Und für die Young Boys offenbar schon früher realistisch war als für Fassnacht selbst. «Ich habe schon früh gemerkt, dass sie mich zurück wollen, für mich war es aber noch zu früh.» Fassnacht wollte sich in Norwich durchsetzen, um seinen Platz kämpfen.

Gleichwohl: Der Kontakt nach Bern riss nie ab – weder zum Sport-Delegierten Christoph Spycher noch zu Sportchef Steve von Bergen, noch zu Albert Staudenmann, dem Kommunikationschef der Berner, mit denen er regelmässig redete oder WhatsApp schrieb. Zu ihnen und zu anderen sind in Bern Freundschaften entstanden.

Und gerade von schwarz-gelber Seite intensivierten sich die Annäherungen zusehends. Fassnacht spürte, dass die Berner zumindest indirekt das Bemühen um ihn verstärkten, sich an eine Rückkehr «herantasteten», wie er sagt – gerade auch in der Phase, als er verletzt war. «Ich wollte aber zuerst ein klärendes Gespräch mit dem Trainer und wollte wissen: Wie ist meine Situation?» Also passte er Johannes Thorup ab, seinen Chef. Das Gespräch mit dem Sportchef verstärkte den Eindruck, dass es in Norwich schwierig werden würde.

Also griff Plan B – wobei Fassnacht im Zusammenhang mit YB nie von einem Plan B reden würde oder von einer Alternative oder gar einer Notlösung. «Es gibt nichts Schöneres, als in Bern zu spielen.»

Zweifel, sein Denkmal zu zerstören? Nein!

Hat er mal gezweifelt, ob der Schritt der richtige war – er gar sein Denkmal gefährden würde? Fassnacht sagt dezidiert: «Nein, ganz ehrlich, das habe ich nie gedacht.» Er habe die Spiele verfolgt, sagt Fassnacht. Aber warum es den Bernern im Herbst nicht lief und sie gar in die hintere Hälfte der Tabelle rutschten? Das habe er nicht gewusst, so Fassnacht. «In meinem Kopf gab es gar keinen anderen Gedanken, als: Du kommst zurück, und es wird wieder wie früher.»

Der Start liess sich schon mal sehen: Nach Fassnachts Rückkehr gewann YB dreimal in Serie – mit 13 geschossenen Toren, zwei davon von Fassnacht, beim 6:1 gegen Yverdon und dem 5:1 gegen Sion. Nur am Samstag versagten die Berner und Fassnacht, als sie in Winterthur 0:1 verloren und Fassnacht abtauchte und nach gut einer Stunde ausgewechselt wurde.

Fassnacht aber wird deshalb nicht emotional zusammenbrechen – zu sehr hat ihn die Ausland-Erfahrung in Norwich gestählt.

Das Interview in kompletter Länge