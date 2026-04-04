Thun-Fan seit 32 Jahren «Ich konnte meine Tränen nicht mehr zurückhalten»

Thun-Superfan Binia Derche: «Keine Worte können das Gefühl beschreiben» Seit über drei Jahrzehnten begleitet sie den FC Thun durch Höhen und Tiefen – doch die aktuelle Mannschaft begeistert die 56-Jährige wie keine zuvor. Selbst die Champions-League-Zeit wirkt im Vergleich plötzlich verblasst. 01.04.2026

Binia Derche hat nicht nur zwei oder drei Thun-Shirts zuhause, sondern «rund hundert». Seit 32 Jahren fiebert sie mit ihren Lieblingen mit und hat dabei noch nie so viel Glück empfunden wie jetzt. Nicht mal damals in der Champions League.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Binia Deche verfolgt den FC Thun seit über 30 Jahren bei Heim- und Auswärtsspielen. Der emotionale Höhepunkt war der 2:1-Derbysieg bei YB. «Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten», sagt sie zu blue Sport.

Die Stockhorn Arena ist ihr zweites Zuhause, doch wegen des sportlichen Erfolgs und ausverkaufter Spiele ist es im Fanblock zuletzt deutlich enger geworden.

Binia hat rund hundert Thun-Shirts zuhause, ihr absoluter Lieblingsspieler ist aber Marco Bürki. «Er ist ein echter Kämpfer, der nie aufgibt.» Mehr anzeigen

Der 2:1-Sieg Anfang März im Berner Derby im Wankdorf bleibt unvergessen. «Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Meine Emotionen waren zu stark, sie mussten raus», sagt Binia Derche.

Binia ist 56-jährig und Thun-Fan seit 32 Jahren. Seit 16 Jahren ist sie nicht nur bei Heimspielen, sondern auch auswärts immer dabei. Ganz egal wo.

Die Stockhorn Arena ist ihr zweites Zuhause

blue News trifft Binia in ihrem zweiten Zuhause. In der Stockhorn Arena, Reihe 08, Platz 302 im Thuner Fanblock. «Seit der Stadioneröffnung 2011 stehe ich hier», sagt sie stolz. Daneben ihr Mann, ihre Tochter und zwei Kolleginnen.

Noch nicht lange her, da hatte die Gruppe eine relativ grosse Bewegungsfreiheit. Das hat sich zuletzt jedoch wegen der grossen Erfolge ihrer Lieblinge unten auf dem Rasen jedoch geändert. Das Stadion ist jeweils ausverkauft. «Es ist enger geworden», sagt Binia.

Rund hundert Thun-Shirts hat sie zuhause, solche aus der Champions League und der Challenge League. Für den grossen Fan ist klar. «So eine gute Mannschaft wie die aktuelle hat es beim FC Thun noch nie gegeben. Nicht einmal das Champions-League-Team. Jetzt stimmt einfach alles. Das ganze Drumherum auch.»

«Marco Bürki ist mein absoluter Lieblingsspieler»

Den bittersten Moment erlebte sie hier, als es 2020 nach der Niederlage in der Barrage gegen Vaduz in die Challenge League runterging. «Die Niederlage in der Barrage gegen Vaduz war ganz schlimm», schaut Derche zurück. Den Jubel der Liechtensteiner im Anschluss vor der Thuner Kurve empfand sie gar als respektlos.

Besonders ins Herz geschlossen hat Binia Marco Bürki. «Er ist mein Lieblingsspieler, weil er ein echter Kämpfer ist, der nie aufgibt.»

Marco Bürki (Mitte) ist der Liebling von Binia Derche. KEYSTONE

Ihre Vorfreude auf die heiss erwartete Meisterfeier ist bereits gross. «Wenn man daran denkt, wie gross die Erleichterung nach dem Aufstieg war, dann gibt es keine Worte, welche die Meisterschaft beschreiben können.» Für die grosse Meisterparty hat sie ebenfalls bereits vorgesorgt – also eher für den Tag danach. Ihre Arbeitskollegen hätten ihr bereits zugesichert, für sie einzuspringen. So kann Superfan Binia Derche den finalen Wochen der Super League ganz entspannt entgegenfiebern.