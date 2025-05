GC-Trainer Oral: «Die Mannschaft hat Charakter gezeigt» 30.05.2025

GC lässt im Rückspiel gegen Aarau trotz 0:1-Niederlage nichts anbrennen und rettet sich wie schon in der letzten Saison über die Barrage vor dem Abstieg. Die Reaktionen aus dem Lager der Hoppers.

GC verliert zwar das Barrage-Rückspiel beim FC Aarau mit 0:1, kann nach dem Schlusspfiff aber dank des klaren Hinspiel-Erfolgs dennoch über den geschafften Ligaerhalt jubeln. Wobei: Der Jubel hält sich bei vielen Spielern in Grenzen.

«Wir vergessen nicht, dass es nicht unsere beste Saison war. Wir haben viel gelitten und schlechte Leistungen gezeigt. Das ist uns bewusst. Darum sind wir auch nicht mega in Feierstimmung, weil wir wissen, was wir eben nicht gemacht haben in dieser Saison», erklärt GC-Routinier Pascal Schürpf im Interview mit blue Sport. Und doch: «Wir sind alle überglücklich, dass wir es geschafft haben und diese Chance noch gekriegt haben – und die haben wir genutzt. Für das sage ich Gratulation!»

Das sagen die GC-Routiniers Abrashi und Schürpf nach dem Ligaerhalt 30.05.2025

«Unsere Fans sind die einzigen wahren Sieger»

Ähnlich klingt das bei Captain Amir Abrashi. «Wir hätten es viel früher in der Meisterschaft sichern können, aber wir haben die entscheidenden Spiele verloren. Am Schluss musst du noch Glück haben, dass du nicht direkt absteigst», sagt die Klublegende. «Schlussendlich haben wir zusammengehalten und das geschafft, was die Priorität war. Aber ganz ehrlich, in dieser Saison sind unsere Fans die einzigen wahren Sieger.»

Dennoch ist auch bei Abrashi die Erleichterung gross. «Diese Saison hat enorm Kraft gekostet, körperlich und psychisch. Ich bin nur noch platt im Moment, aber überglücklich, dass wir in der Super League sind», so der 35-Jährige.

Orals Worte an Sportchef Sutter

Grosses Lob verdienen sich Abrashi und seine Teamkollegen von ihrem Trainer. «Riesen-Respekt vor unserer Mannschaft. Eine Mannschaft, die immer wieder kritisiert wurde. Sie hat Mentalität und Charakter gezeigt», schwärmt Tomas Oral und hebt eine Person speziell heraus: «Ich muss Alain (Sutter) danken, weil er in der kurzen Zeit einen Riesen-Job gemacht hat. Er hat eine Bärenruhe reingebracht.»

Das sei nach dem Abgang von Sportchef Stephan Schwarz von enormer Bedeutung gewesen für den Klub. «Es ging turbulent zur Sache. Es ist untypisch, dass ein Sportdirektor geht. Alain wusste sofort, welche Hebel er anpacken muss. Er hat eine Souveränität reingebracht. Von einem Tag auf den anderen war eine andere Ruhe drin», sagt Oral und fügt an: «Er spürt genau, was er will und was er nicht will.»

Die Highlights des Rückspiels