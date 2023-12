Luganos Steffen verärgert: «Ich sage jetzt einfach nicht zu viel» 06.12.2023

Der FC Lugano verliert am Mittwochabend 1:3 gegen den FC Basel. Renato Steffen hat nach der Pleite einen dicken Hals, verliert im Interview mit blue Sport aber nicht die Nerven.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lugano verliert am Mittwochabend 1:3 gegen Basel.

Renato Steffen ist nach der Partie sichtlich angefressen.

Im Interview mit blue Sport hält sich Steffen aber bewusst zurück, weil er nicht will, dass ihm seine Aussagen später um die Ohren fliegen. Mehr anzeigen

5:0-Sieg in Yverdon, 1:0-Heimsieg gegen Luzern, dazwischen eine 2:5-Auswärtsniederlage in der Conference League gegen Bodø/Glimt, so die Ausbeute der Tessiner vor der 1:3-Heimspielpleite gegen Basel. Bei Luganos Renato Steffen hat sich am Mittwochabend ordentlich etwas angestaut. Sie hätten «unnötige Fehler» gemacht und «verdient verloren», so der innerlich schäumende Routinier.

Auf die ständigen Leistungsschwankungen in dieser Saison angesprochen, reagiert Steffen ebenfalls genervt: «Ich sage jetzt einfach nicht zu viel, sonst wird mir das noch um die Ohren gehauen. Ich lasse das einfach so stehen. Schieben wir es auf Europa, schieben wir es auf irgendwas anderes. Aber wir waren einfach nicht parat heute. Darum gehen wir heute als Verlierer vom Platz.»

Auf Nachfrage, was ihm sonst noch für Gedanken durch den Kopf gehen, lächelt Steffen dann ein erstes Mal an diesem Abend: «Das ist, glaube ich, nicht im Sinne von allen, dass ich das jetzt sage.» Nur zu gerne würde man mehr erfahren, doch der Nationalspieler blockt ab.

Was hat dann letztlich gefehlt gegen Basel? «Der FCB war griffiger in den Zweikämpfen und sie haben weniger Fehler gemacht als wir – so gewinnst du Spiele. Und wir gehen als Verlierer vom Platz.» Zum Ende des Interviews bestätigt Steffen, dass der Frust gross sei. Als hätte es diese Bestätigung überhaupt noch gebraucht …

