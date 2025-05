Fabio Celestini: «In meinem Kopf ist nur das Double» 23.05.2025

An einer Pressekonferenz äussert sich FCB-Trainer Fabio Celestini zu seiner Zukunft, Superstar Xherdan Shaqiri und der Stadt Basel und deren Fans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabio Celestini spricht an einer Pressekonferenz über die Gerüchte, die ihn mit dem FC Getafe in Verbindung bringen: «Es ist im Moment kein Thema.»

Der Trainer erklärt zudem, warum es leicht ist, mit Xherdan Shaqiri zusammenzuarbeiten: «Shaq ist einfach zu trainieren, weil er alles mit absoluter Professionalität tut.»

Dass er die FCB-Fans mit dem Titelgewinn so glücklich machen konnte, erfüllt Celestini mit Stolz: «Was du in Basel erlebst, kannst du sonst nirgends in der Schweiz erleben.» Mehr anzeigen

An einer Pressekonferenz in Basel äussert sich FCB-Trainer Fabio Celestini zu den Gerüchten über seine Zukunft, adelt Superstar Xherdan Shaqiri, lobt die Stadt Basel und schwärmt von den euphorischen Fans des FC Basel.

Fabio Celestini über …

… die Getafe-Gerüchte

Es ist immer das Gleiche. Vor eineinhalb Monaten war ich gefeuert, dann wollte ich gehen. Jetzt will mich jemand anderes. Wir sprechen nicht von der Aktualität. Im ersten Mal in meinem Leben kann ich das Double gewinnen. Das ist das Wichtigste für mich – weil ich das noch nie erlebt habe. Ich habe nur das im Kopf. Getafe ist mein Zuhause, ich habe die Geschichte dieses Vereins mitgeschrieben, aber es ist im Moment kein Thema.

Nach dem Cupfinal sehen wir weiter. Danach müssen wir überlegen, bisher hatte ich dafür noch keine Zeit. Es gab bisher noch keinen Kontakt. Ich spreche im Moment nicht mit meinem Agenten. Wir machen die Endabrechnung im Juni. Ich habe an der Meisterfeier gespürt, was der Barfi ist. Ich will das mit dem Double nochmals erleben, ich will geniessen. Als Trainer hast du nicht viel Zeit, um zu geniessen. Meine Zukunft ist kein Thema.

… der perfekte Moment für den Abgang

Gehen, wenn es am schönsten ist, das ist eine Überlegung. Aber auf der anderen Seite wäre Champions League zu spielen mit Basel in diesem Stadion nicht so schlecht. Ich habe als Trainer die Champions League noch nie erlebt. Es kommt darauf an, wie das Projekt für die nächste Saison aussieht. Es passierten viele Sachen in den letzten Monaten.

… den Cup-Final gegen Biel

Es ist ein Finale. Am Ende ist es 11 gegen 11, wir müssen ein Tor mehr erzielen als der Gegner. Favorit oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn wir machen, was wir bisher getan haben, dann sind wir Favorit. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in wichtigen Spielen bereit ist.

… die Zusammenarbeit mit Xherdan Shaqiri

Ich habe in meiner Karriere nie so einen Spieler trainiert. Ok, ich hatte Balotelli, aber das war etwas anderes. Shaq ist einfach zu trainieren, weil er alles mit absoluter Professionalität tut. Ich will gewinnen, er will gewinnen – darum funktioniert es. Er zeigt das in jedem Training, da wird er hässig, wenn er in einem Spiel verliert. Er liebt Basel und hat Feuer. Für mich war es eine fantastische Reise mit ihm. Ihm auf dem Feld zuzuschauen macht als Trainer Spass.

… die Zeit beim FC Basel

Diese Zeit beim FC Basel war sicher die verrückteste meiner Karriere, das ist klar. Es war auch die grösste Challenge. Basel zu trainieren, ist der Traum für jeden Schweizer Trainer. Aber das Ziel ist auch immer, Meister zu werden, meine erste Herausforderung war jedoch eine andere. Es war eine absolut verrückte Reise. Ich hatte noch gar keine Zeit, alles zu verarbeiten, es waren die besten Momente meiner Trainerkarriere. Als Shaq angekündigt hat, wir wollen Meister werden habe ich gedacht: Uff! Und schau jetzt, wir haben es geschafft. Alles war ich mir erträumen kann, habe ich hier in Basel als Trainer erlebt.

… die Bedeutung des FCB für ihn

Basel ist Liebe für mich. Ich habe dieses Gefühl noch nie erlebt. Ich war nie der Star der Mannschaft, ich war Sechser und eher im Hintergrund. Ich war noch nie eine so wichtige Person. Aber was ich hier als Trainer erlebe, das ist unglaublich. Dafür liebe ich Basel. Alle zusammen, die Mannschaft, die Stadt, die Fans. Dieser Verein wird für mich immer speziell bleiben. Was mir dieser Verein gegeben hat, bleibt für immer.

… die Wichtigkeit des FCB in der Stadt

Was in der Stadt abgeht, ist aussergewöhnlich. Die Fans sind dir sehr nahe. Personen stürmen aus Restaurants, um dir Danke zu sagen. Menschen sind zufrieden, weil du einen guten Job gemacht hast. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Diese Momente musst du geniessen, denn dann bist du unglaublich stolz. Was du in Basel erlebst, kannst du sonst nirgends in der Schweiz erleben. Basel ist komplett anders, diese Stadt ist speziell.

Die letzten zwei Spiele des FC Basel in dieser Saison

24. Mai um 18 Uhr: Das Meisterschaftsfinale mit Pokalübergabe

1. Juni um 14 Uhr: Der Cupfinal gegen Biel am Sonntag, 1. Juni.

