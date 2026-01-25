Ex-Thun-Trainer Marc Schneider: « Ich traue ihnen den Titel zu» Als Trainer kennt er den FC Thun sehr gut. Marc Schneider beobachtet die Geschicke des Klubs auch aus Vaduz und traut den Berner Oberländern den Titel zu. 22.01.2026

Vor dem Berner Derby gegen YB sagt Marc Schneider, dass er dem Aufsteiger FC Thun den Meistertitel durchaus zutraue. Er müsste es wissen, stand er doch von 2017 bis 2020 an der Thuner Seitenlinie.

Marc Schneider ist derzeit mit dem FC Vaduz im Aufstiegskampf in die Super League. Der FC Thun, sein ehemaliger Arbeitgeber, mischt derzeit die Super League auf und steht auf Platz 1.

Schneider kann sich gut vorstellen, dass die Thuner auch Ende Saison da oben stehen und den Meisterpokal in die Höhe stemmen werden.

«Man sieht, wie alles funktioniert, wie die Chemie innerhalb des Teams ist und wie ganz viele Spieler über sich hinauswachsen», sagt Schneider.

Auch er hätte nicht damit gerechnet, dass der FC Thun zu diesem Zeitpunkt noch auf Platz 1 liegen würde, sagt Schneider. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht überrascht.»

Weniger überraschen würde es den Vaduz-Trainer, der von 2017 bis 2020 den FC Thun gecoacht hat, wenn die Berner Oberländer auch am Ende ganz oben stehen würden. Schneider sagt: «Ich traue dem FC Thun den Meistertitel zu.»

Gründe, weshalb der Chübel nicht in Basel, bei YB oder in Lugano landen könnte, nennt er auch. «Man sieht, wie alles funktioniert, wie die Chemie innerhalb des Teams ist und wie ganz viele Spieler über sich hinauswachsen.»

«Die Grossklubs YB und FCB machen nicht alles richtig»

Schneider weiter: «Arbeiten alle genau gleich weiter, macht jeder seinen Job und lebt im Hier und Jetzt, ja dann weiss ich nicht, welches Team Thun demnächst überholen kann.» Er kennt die sportliche Führung und den Verein natürlich bestens. Das ist es auch, was ihn so zuversichtlich stimmt. «Man hat in den letzten Jahren beim FC Thun vieles richtig gemacht, ist auch in der Challenge League ruhig geblieben. Ihre Tugenden sind Bescheidenheit und Arbeiten. Aber sie wissen sehr wohl auch, dass viel machbar ist.»

Machen die grossen Titelfavoriten wie YB und Basel so weiter, ist sogar alles machbar. Schneider: «Bei Thun muss vieles zusammenstimmen. Und man profitiert davon, dass bei den Grossklubs aus Bern und Basel derzeit nicht alles zusammenstimmt, dass man da nicht alles richtig macht.»

Heute kommts zum Berner Derby gegen YB. Gewinnt Thun, so hat man den grossen Nachbarn bereits auf 17 (!) Punkte distanziert.