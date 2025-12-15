Ancillo Canepa würdigt Sven Hotz mit einer emotionalen Rede 13.12.2025

Der langjährige FCZ-Präsident Sven Hotz verstarb vor einer Woche im Alter von 96 Jahren. Beim ersten Spiel der Zürcher seit seinem Tod wurde er von Ancillo Canepa und den Fans gewürdigt.

Sven Hotz lebte für den FC Zürich. Über 80 Jahre seines Lebens widmete er dem Verein, lief als Spieler für die Junioren und die zweite Mannschaft auf, war im Vorstand und als Sekretär tätig. 1986 wurde Hotz schliesslich Präsident, nachdem er zuvor zwei Jahre lang als Vize-Präsident amtiert hatte.

In seiner 20-jährigen Präsidentschaft feierte Hotz zwei Cupsiege (2000 und 2005) und 2006 den Meistertitel. Mit einer seiner berühmten Tanzeinlagen auf dem Balkon des Zürcher Volkshaus sicherte er sich bis auf Ewigkeiten einen Platz in den Herzen der FCZ-Fans.

Im Dezember desselben Jahres gab er sein Amt an Ancillo Canepa ab. Hotz, der an Demenz erkrankte, blieb dem FCZ bis zu seinem Todestag am 7. Dezember als Ehrenpräsident treu.

«Er war eine grosse Persönlichkeit»

Sechs Tage nach seinem Tod wurde Hotz beim Heimspiel seines FCZ gegen Winterthur (2:2) von Canepa mit einer emotionalen Rede und von der Südkurve mit einer Choreografie gewürdigt.

«Unser langjähriger Präsident Sven Hotz durfte vor einer Woche nach langer, schwerer Krankheit friedlich einschlafen», begann der 72-Jährige seine Rede. «Er war eine grosse Persönlichkeit, die auch im Schweizer Fussball grosses Ansehen genoss.»

Canepa wendete sich dann mit einem Versprechen direkt an Hotz: «Lieber Sven, wir werden dich vermissen. Und ich verspreche dir, dass dein Lebenswerk auch unser Lebenswerk sein wird.»

Mit einem Sieg verabschiedete sich die Mannschaft vom legendären Präsidenten nicht. Das Zürcher Kantonsderby gegen den FC Winterthur endete mit einem 2:2-Remis.

blue Sport Experte Daniel Gygax erinnert sich an Sven Hotz 13.12.2025