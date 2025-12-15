  1. Privatkunden
Ancillo Canepa würdigt Sven Hotz «Ich verspreche dir, dass dein Lebenswerk auch unser Lebenswerk sein wird»

Andreas Lunghi

15.12.2025

Ancillo Canepa würdigt Sven Hotz mit einer emotionalen Rede

Ancillo Canepa würdigt Sven Hotz mit einer emotionalen Rede

13.12.2025

Der langjährige FCZ-Präsident Sven Hotz verstarb vor einer Woche im Alter von 96 Jahren. Beim ersten Spiel der Zürcher seit seinem Tod wurde er von Ancillo Canepa und den Fans gewürdigt.

Andreas Lunghi

15.12.2025, 09:25

15.12.2025, 09:28

Highlights im Video. FCZ vergibt Sieg gegen Winterthur in der Nachspielzeit

Highlights im VideoFCZ vergibt Sieg gegen Winterthur in der Nachspielzeit

Sven Hotz lebte für den FC Zürich. Über 80 Jahre seines Lebens widmete er dem Verein, lief als Spieler für die Junioren und die zweite Mannschaft auf, war im Vorstand und als Sekretär tätig. 1986 wurde Hotz schliesslich Präsident, nachdem er zuvor zwei Jahre lang als Vize-Präsident amtiert hatte.

In seiner 20-jährigen Präsidentschaft feierte Hotz zwei Cupsiege (2000 und 2005) und 2006 den Meistertitel. Mit einer seiner berühmten Tanzeinlagen auf dem Balkon des Zürcher Volkshaus sicherte er sich bis auf Ewigkeiten einen Platz in den Herzen der FCZ-Fans.

Mit 96 Jahren verstorben. Der FC Zürich trauert um Ex-Präsident Sven Hotz

Mit 96 Jahren verstorbenDer FC Zürich trauert um Ex-Präsident Sven Hotz

Im Dezember desselben Jahres gab er sein Amt an Ancillo Canepa ab. Hotz, der an Demenz erkrankte, blieb dem FCZ bis zu seinem Todestag am 7. Dezember als Ehrenpräsident treu.

«Er war eine grosse Persönlichkeit»

Sechs Tage nach seinem Tod wurde Hotz beim Heimspiel seines FCZ gegen Winterthur (2:2) von Canepa mit einer emotionalen Rede und von der Südkurve mit einer Choreografie gewürdigt.

Raimondo Ponte traurig und dankbar. «Sven Hotz war ein Ehrenmann – so einen Präsidenten gibts heute nicht mehr»

Raimondo Ponte traurig und dankbar«Sven Hotz war ein Ehrenmann – so einen Präsidenten gibts heute nicht mehr»

«Unser langjähriger Präsident Sven Hotz durfte vor einer Woche nach langer, schwerer Krankheit friedlich einschlafen», begann der 72-Jährige seine Rede. «Er war eine grosse Persönlichkeit, die auch im Schweizer Fussball grosses Ansehen genoss.»

Canepa wendete sich dann mit einem Versprechen direkt an Hotz: «Lieber Sven, wir werden dich vermissen. Und ich verspreche dir, dass dein Lebenswerk auch unser Lebenswerk sein wird.»

Mit einem Sieg verabschiedete sich die Mannschaft vom legendären Präsidenten nicht. Das Zürcher Kantonsderby gegen den FC Winterthur endete mit einem 2:2-Remis.

blue Sport Experte Daniel Gygax erinnert sich an Sven Hotz

blue Sport Experte Daniel Gygax erinnert sich an Sven Hotz

13.12.2025

Erinnerungen an FCZ-Ikone: Die legendären Tanz-Einlagen von Sven Hotz

Erinnerungen an FCZ-Ikone: Die legendären Tanz-Einlagen von Sven Hotz

08.12.2025

