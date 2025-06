GC-Sportchef Sutter: «Ich wäre dumm, wenn ich Zeidler nicht im Kopf hätte» Sportchef Alain Sutter spricht im Interview mit blue Sport über die Zukunftspläne mit GC und die offene Trainerposition für die kommende Saison. 04.06.2025

Alain Sutter macht sich Gedanken um den zukünftigen GC-Trainer. Eine Verlängerung mit Tomas Oral sei möglich, aber auch der Name Peter Zeidler geistert im Kopf des GC-Sportchefs umher.

Die Grasshoppers informieren im Rahmen einer Pressekonferenz über die Zukunft des Vereins. Der neue Sportchef Alain Sutter spricht dabei auch über seine Rolle und verrät, dass er bei GC nur unter der Bedingung zugesagt habe, dass er das Sagen habe.

blue Sport hat beim ehemaligen St.Galler Sportchef nach der Medienkonferenz nachgehakt und wollte mehr zu seiner Strategie wissen.

Alain Sutter, Sie sind rund einen Monat bei GC. Was sind die grössten Erkenntnisse und Baustellen?

Ich habe mich bisher wenig um Baustellen kümmern können. Es ging bisher nur darum, die Leute vor Ort zu unterstützen.

Eine offensichtliche Baustelle ist die Trainerfrage. Tomas Oral hat für die kommende Saison keinen Vertrag. Wäre er einer, den den von Ihnen geforderten Fussball liefern könnte?

Es geht um aktiven Fussball. Ich will einen intensiven Fussball sehen. Ich will, dass die Leute, wenn sie schon Geld bezahlen, unterhalten werden. Selbstverständlich kann Tomas Oral diesen Fussball spielen lassen. Das hat er mehrfach gezeigt, vor allem auch in der ersten Halbzeit des Barrage-Hinspiels gegen Aarau. Das war genau der Fussball, den ich sehen will.

Tatsache ist, dass Oral noch keinen Vertrag hat für die nächste Saison. Sind Sie schon mit anderen Trainern am Verhandeln?

Über Prozesse gebe ich öffentlich keine Auskunft. Es ist ein rollender Prozess, bei dem ich mir selbstverständlich über alles Gedanken mache. Dass ich mich mit anderen Trainerprofilen und Trainern auseinandersetze, ist auch logisch. Tomas Oral ist aber definitiv eine Option für das nächste Jahr.

Und Peter Zeidler?

Mit ihm habe ich lange zusammengearbeitet. Jeder weiss, dass wir zusammen eine erfolgreiche Zeit hatten und dass er den Fussball sehr ähnlich sieht wie ich. Ich wäre dumm, wenn ich den Namen Peter Zeidler nicht im Kopf hätte.

Wie ist der Stand in der Kaderplanung?

Da bin ich froh, dass im Netzwerk schon vorgearbeitet wurde. Als ich gekommen bin, waren es schon viele Spieler, die sie mir präsentiert haben. Da muss ich also nicht bei Null anfangen. Das wäre in dieser Konstellation fast unmöglich gewesen, rechtzeitig ein Team zusammenzubringen. Wir sind schon gut unterwegs, da bin ich positiv, dass wir relativ früh den Grossteil der Mannschaft zusammenhaben werden.

Wie stehen Sie zu Leihspielern?

Sie verstärken die Mannschaft, aber man hat keine Wertsteigerung des Kaders. Das ist eine Frage, die ich mir aus meiner Zeit in St.Gallen gewohnt bin. Du hast natürlich eine Wertsteigerung durch einen Leihspieler, da er deine Mannschaft qualitativ besser macht. Wenn du eine erfolgreiche Mannschaft hast, dann hast du automatisch eine Wertsteigerung deiner eigenen Mannschaft. Du hast mehr Zuschauer und kannst besser Sponsoren gewinnen. Die Leihspieler schaffen also schon einen Mehrwert. Aber es ist so, dass wir weiterhin aus dem Netzwerk Leihspieler haben werden, wo es darum geht, innerhalb des Netzwerkes Wert zu generieren. Leihspieler von ausserhalb des Netzwerkes werden wir aber nur verpflichten, wenn sie entweder einen extremen Mehrwert haben oder wenn wir eine Kaufoption haben.

Letzte Saison konnte GC viele Jugendspieler integrieren. Ist das ein Weg, den ihr weiter gehen möchtet?

Selbstverständlich. Das ist immer so, dass es einen Mix gibt. Es ist so, dass die eigenen Junioren immer einen Vorteil haben werden. Die haben immer einen Bonus gegenüber auswärtigen Spielern, weil das auch zur Identität gehört. Ich will, dass Juniorenspieler wissen, dass wenn sie die Leistung bringen, dass sie auch die Chance erhalten, in die erste Mannschaft zu kommen.

