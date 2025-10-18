Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung Seit 2022 ist Marwin Hitz die Nummer 1 beim FCB. Aber erst in der letzten Saison hat er seinen ersten «richtigen» Titel gewonnen. Mit blue Sport spricht der St.Galler über seinen ganz speziellen Werdegang. 17.10.2025

Vom beinahe gescheiterten Nachwuchstalent zum Bundesliga-Torhüter: Marwin Hitz erzählt blue Sport, wie er in der Schweiz stagnierte, in Wolfsburg aber lernte, sich durchzubeissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 38 Jahren erlebt Marwin Hitz beim FC Basel seinen zweiten Frühling und überzeugt mit Erfahrung, Ruhe und neuer körperlicher Stärke.

In einem exklusiven Interview mit blue Sport spricht der Basel-Goalie über den Titelhunger, Trainer Magnin und seine Zeit in der Bundesliga.

Dabei verrät Hitz, dass er als junger Spieler in der Schweiz mehrmals ans Aufhören dachte.

Der Wechsel zum VfL Wolfsburg wurde für ihn schliesslich zum Wendepunkt – dort lernte er unter Felix Magath Disziplin und Durchhaltewillen.

Marwin Hitz wurde im Nachwuchs des FC St.Gallen ausgebildet. Beim FCSG spielte das Talent aber nur in der zweiten Mannschaft. 2007 wurde der Goalie in die Challenge League zu Yverdon ausgeliehen (ohne Einsatz), eine Saison später nach Winterthur (15 Einsätze).

Mit 21 Jahren wagte Hitz den Sprung ins Ausland und ging zu Wolfsburg. «Für mich war es sportlich gesehen die Rettung. In der Schweiz bin ich immer wieder angestanden, kam nicht richtig weiter, hatte schwierige Phasen. Ich habe mir sogar mehrmals überlegt, aufzuhören.»

Hitz weiter: «Wenn ich über meine Juniorenzeit spreche, gibt es nicht viele schöne Geschichten. Ich musste mich überall durchkämpfen – vielleicht hat mir das am Ende sogar geholfen. Der Schritt nach Deutschland war sportlich und persönlich ein grosses Glück», erinnert er sich im Interview mit blue Sport.

Wolfsburg als Wendepunkt in der Karriere

In Wolfsburg war Felix Magath Trainer – die Nummer 1 mit Diego Benaglio ein Landsmann. «Ich war damals sicher noch nicht auf meinem besten Niveau – weder körperlich noch Torhüter-technisch», blickt Hitz zurück. Trotzdem hätten klubintern verschiedene Personen an ihn geglaubt: «Ich bin einfach froh, dass sie etwas in mir gesehen haben – was genau, weiss ich selbst nicht.»

Die Zeit in Niedersachsen sei die wichtigste seiner Karriere gewesen. «Sportlich und menschlich war es eine riesige Herausforderung. Viele haben wohl gedacht, dass ich schon im Winter wieder in die Schweiz zurückkehre. Aber ich habe mich durchgebissen – mental und körperlich. Am Ende habe ich nicht allzu viel zum Meistertitel (2009) beigetragen, aber es war für mich die Bestätigung, dass es mit harter Arbeit einfach vorwärtsgeht – und ohne Arbeit eben nicht», resümiert Hitz.

Bundesliga-Tor unvergessen

2013 wechselte Hitz nach Augsburg und wurde Stammgoalie in der Bundesliga. «Es war eine megaschöne Zeit. Mein Traum war immer die Bundesliga. Dass ich das so erleben durfte, fühlte sich anfangs fast surreal an. Ich habe mich oft gefragt, wie ich mir das überhaupt verdient habe. Es war echt eine wunderschöne Zeit – auch, weil meine beiden Söhne damals auf die Welt gekommen sind», schwärmt Hitz über das Kapitel beim FCA.

Marwin Hitz wird nach seinem Treffer gefeiert. KEYSTONE

Am 21.2.2015 gelang ihm dabei in der Meisterschaft das Kunststück, als Torhüter ein Tor zu erzielen. «Ja, das war sogar mal mein Passwort – deshalb weiss ich genau, was da passiert ist», lacht Hitz. «Ich bin oft vergeblich mit nach vorne gegangen oder zu früh wieder zurück. In dem Moment hat mich der Trainer aufgefordert, mitzugehen. Der Eckball wurde zunächst abgewehrt, und ich stand dann genau am richtigen Ort.»

BVB-Wechsel kein Fehler – verpasster DFB-Pokal verdaut

2018 wagte der Ostschweizer den Schritt nach Dortmund. «Dadurch, dass ich relativ spät Nummer 1 geworden bin, dachte ich, dass ich den Zwischenschritt zwischen Augsburg und Dortmund auslassen muss. Dortmund ist ein Top-15-Club weltweit – wenn du da ein Angebot bekommst, ist das ein Traum», erläutert Hitz die Beweggründe für den Wechsel.

«Ich wusste, dass es schwierig wird und vielleicht länger dauert, bis ich Nummer 1 werde. Trotzdem hat es ein halbes Jahr lang gereicht. Viele sagten, es sei ein Risiko gewesen – ich würde diesen Transfer aber genau gleich wieder machen», meint Hitz.

Beim BVB duellierte sich Hitz damals mit Landsmann Roman Bürki um den Posten als Stammgoalie. Im Frühling 2021 hatte Hitz dabei die Nase vorn. Kurz vor Saisonschluss verletzte er sich aber und verpasste damit auch das DFB-Pokalfinale.

«Das hat mich lange geärgert. Ich habe sogar ein Bild der Pokalübergabe in meiner Garage aufgehängt – ich bin nicht darauf zu sehen. Ich wollte mich damit daran erinnern, dass ich das selbst einmal erleben möchte», gibt Hitz zu. Mit dem Double-Gewinn des FCB sind die unguten Gefühle aber verschwunden. «Seit letztem Sommer ärgert es mich nicht mehr. Das Warten hat sich gelohnt», hält Hitz fest.