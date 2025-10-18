  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In der Schweiz nicht weitergekommen «Ich wollte schon aufhören» – wie Marwin Hitz in Deutschland seine Karriere rettete

Syl Battistuzzi

18.10.2025

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Seit 2022 ist Marwin Hitz die Nummer 1 beim FCB. Aber erst in der letzten Saison hat er seinen ersten «richtigen» Titel gewonnen. Mit blue Sport spricht der St.Galler über seinen ganz speziellen Werdegang.

17.10.2025

Vom beinahe gescheiterten Nachwuchstalent zum Bundesliga-Torhüter: Marwin Hitz erzählt blue Sport, wie er in der Schweiz stagnierte, in Wolfsburg aber lernte, sich durchzubeissen.

,
,

Syl Battistuzzi, Chris Augsburger, Roman Müller

18.10.2025, 07:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit 38 Jahren erlebt Marwin Hitz beim FC Basel seinen zweiten Frühling und überzeugt mit Erfahrung, Ruhe und neuer körperlicher Stärke.
  • In einem exklusiven Interview mit blue Sport spricht der Basel-Goalie über den Titelhunger, Trainer Magnin und seine Zeit in der Bundesliga.
  • Dabei verrät Hitz, dass er als junger Spieler in der Schweiz mehrmals ans Aufhören dachte.
  • Der Wechsel zum VfL Wolfsburg wurde für ihn schliesslich zum Wendepunkt – dort lernte er unter Felix Magath Disziplin und Durchhaltewillen.
Mehr anzeigen

Marwin Hitz wurde im Nachwuchs des FC St.Gallen ausgebildet. Beim FCSG spielte das Talent aber nur in der zweiten Mannschaft. 2007 wurde der Goalie in die Challenge League zu Yverdon ausgeliehen (ohne Einsatz), eine Saison später nach Winterthur (15 Einsätze).

Mit 21 Jahren wagte Hitz den Sprung ins Ausland und ging zu Wolfsburg.  «Für mich war es sportlich gesehen die Rettung. In der Schweiz bin ich immer wieder angestanden, kam nicht richtig weiter, hatte schwierige Phasen. Ich habe mir sogar mehrmals überlegt, aufzuhören.»

Hitz weiter: «Wenn ich über meine Juniorenzeit spreche, gibt es nicht viele schöne Geschichten. Ich musste mich überall durchkämpfen – vielleicht hat mir das am Ende sogar geholfen. Der Schritt nach Deutschland war sportlich und persönlich ein grosses Glück», erinnert er sich im Interview mit blue Sport.

Wolfsburg als Wendepunkt in der Karriere

In Wolfsburg war Felix Magath Trainer – die Nummer 1 mit Diego Benaglio ein Landsmann. «Ich war damals sicher noch nicht auf meinem besten Niveau – weder körperlich noch Torhüter-technisch», blickt Hitz zurück. Trotzdem hätten klubintern verschiedene Personen an ihn geglaubt: «Ich bin einfach froh, dass sie etwas in mir gesehen haben – was genau, weiss ich selbst nicht.»

Die Zeit in Niedersachsen sei die wichtigste seiner Karriere gewesen. «Sportlich und menschlich war es eine riesige Herausforderung. Viele haben wohl gedacht, dass ich schon im Winter wieder in die Schweiz zurückkehre. Aber ich habe mich durchgebissen – mental und körperlich. Am Ende habe ich nicht allzu viel zum Meistertitel (2009) beigetragen, aber es war für mich die Bestätigung, dass es mit harter Arbeit einfach vorwärtsgeht – und ohne Arbeit eben nicht», resümiert Hitz.

Bundesliga-Tor unvergessen 

2013 wechselte Hitz nach Augsburg und wurde Stammgoalie in der Bundesliga. «Es war eine megaschöne Zeit. Mein Traum war immer die Bundesliga. Dass ich das so erleben durfte, fühlte sich anfangs fast surreal an. Ich habe mich oft gefragt, wie ich mir das überhaupt verdient habe. Es war echt eine wunderschöne Zeit – auch, weil meine beiden Söhne damals auf die Welt gekommen sind», schwärmt Hitz über das Kapitel beim FCA.

Marwin Hitz wird nach seinem Treffer gefeiert.
Marwin Hitz wird nach seinem Treffer gefeiert.
KEYSTONE

Am 21.2.2015 gelang ihm dabei in der Meisterschaft das Kunststück, als Torhüter ein Tor zu erzielen. «Ja, das war sogar mal mein Passwort  – deshalb weiss ich genau, was da passiert ist», lacht Hitz. «Ich bin oft vergeblich mit nach vorne gegangen oder zu früh wieder zurück. In dem Moment hat mich der Trainer aufgefordert, mitzugehen. Der Eckball wurde zunächst abgewehrt, und ich stand dann genau am richtigen Ort.»

BVB-Wechsel kein Fehler – verpasster DFB-Pokal verdaut

2018 wagte der Ostschweizer den Schritt nach Dortmund. «Dadurch, dass ich relativ spät Nummer 1 geworden bin, dachte ich, dass ich den Zwischenschritt zwischen Augsburg und Dortmund auslassen muss. Dortmund ist ein Top-15-Club weltweit – wenn du da ein Angebot bekommst, ist das ein Traum», erläutert Hitz die Beweggründe für den Wechsel.

«Ich wusste, dass es schwierig wird und vielleicht länger dauert, bis ich Nummer 1 werde. Trotzdem hat es ein halbes Jahr lang gereicht. Viele sagten, es sei ein Risiko gewesen – ich würde diesen Transfer aber genau gleich wieder machen», meint Hitz.

Beim BVB duellierte sich Hitz damals mit Landsmann Roman Bürki um den Posten als Stammgoalie. Im Frühling 2021 hatte Hitz dabei die Nase vorn. Kurz vor Saisonschluss verletzte er sich aber und verpasste damit auch das DFB-Pokalfinale.

«Das hat mich lange geärgert. Ich habe sogar ein Bild der Pokalübergabe in meiner Garage aufgehängt – ich bin nicht darauf zu sehen. Ich wollte mich damit daran erinnern, dass ich das selbst einmal erleben möchte», gibt Hitz zu. Mit dem Double-Gewinn des FCB sind die unguten Gefühle aber verschwunden. «Seit letztem Sommer ärgert es mich nicht mehr. Das Warten hat sich gelohnt», hält Hitz fest.

UHD HDR FC Basel 1893 - FC Winterthur
UHD HDR FC Basel 1893 - FC Winterthur

Sa 18.10. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Sprengstofffabrik fliegt in die Luft +++ Presse-Stimmen zum geplanten Trump-Putin-Gipfel
Trumps Abschiebebehörde gerät ausser Kontrolle
«Wählerschaft der Demokraten besteht aus Hamas-Terroristen» – Trumps Sprecherin provoziert
Dieser neue Helikopter fliegt ohne Piloten – und frisst ganze Drohnen
Ukrainer geht mit 32 Jahren in Pension – jetzt lebt er im Paradies

Mehr Super League

Hitz über Basel, Magnin und den Titelhunger. «Ich bin der Gegenpol zu Xherdan Shaqiri»

Hitz über Basel, Magnin und den Titelhunger«Ich bin der Gegenpol zu Xherdan Shaqiri»

Er darf von der WM träumen. Darum ist Stéphane Cueni zurzeit der glücklichste Fussballer in Winterthur

Er darf von der WM träumenDarum ist Stéphane Cueni zurzeit der glücklichste Fussballer in Winterthur

Protest der Tessiner abgelehnt. Lugano gegen Lausanne-Sport wird nicht wiederholt

Protest der Tessiner abgelehntLugano gegen Lausanne-Sport wird nicht wiederholt

Fussball Videos

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

17.10.2025

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

17.10.2025

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

17.10.2025

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Mehr Videos