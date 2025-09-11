  1. Privatkunden
«Das ist jetzt eine Erleichterung» Deshalb ist Mirlind Kryeziu lieber vereinslos als noch beim FC Zürich

Michael Wegmann

11.9.2025

Michael Wegmann

11.9.2025

Der Abgang vom FC Zürich ist für Mirlind Kryeziu nicht wunschgemäss verlaufen. Der Verteidiger spricht offen über die grössten Schwierigkeiten seines ehemaligen Vereins und blickt in die Zukunft voraus.

10.09.2025

Mit blue Sport spricht der Ex-Abwehrchef erstmals über sein unschönes Ende beim FC Zürich und verrät, weshalb er entspannt ist, obwohl er derzeit ohne Vertrag dasteht und sich alleine fit halten muss. 

,

Michael Wegmann, Julian Barnard

11.09.2025, 07:00

11.09.2025, 07:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach 21 Jahren hat Mirlind Kryeziu den FC Zürich in diesem Sommer verlassen.
  • Mit blue Sport spricht der 28-Jährige über seinen schwierigen Abgang und verrät, was ihm dabei am meisten aufs Gemüt schlug.
  • Kryeziu spricht auch über die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit den FCZ-Verantwortlichen. 
  • Zudem verrät der Abwehrspieler, wie er sich als vereinsloser Spieler fit hält und sich täglich selber pusht.
Mehr anzeigen

Mirlind Kryeziu, erstmals in deiner Karriere bist du klublos. Wie fühlt es sich an?

Es ist ein neues Gefühl für mich. Aber wenn man sich die letzten sechs Monate im Verein anschaut, ist das jetzt eine Erleichterung.

Lieber vereinslos als noch beim FCZ. Was hat dir am meisten aufs Gemüt geschlagen? 

Ich durfte nicht mehr spielen, nur noch mittrainieren. Das gibt es im Fussballbusiness, dass man nicht mehr die Chance kriegt, zu spielen, wenn man den vorgelegten Vertrag nicht unterschreiben will. Aber für einen Fussballer ist es das schlimmste Szenario, dass man nicht spielen darf. Ich wollte dem Team, dem FCZ helfen, durfte aber nicht. Die letzten sechs Monate waren nicht einfach.

Du bist ein FCZ-Junge und in diesem Klub aufgewachsen. Wie oft musstest du dich zusammennehmen, um nicht einfach davonzulaufen?

Oft. Wie gesagt, das Gefühl, Fussballer zu sein und nicht spielen zu dürfen, ist wirklich ein komisches Gefühl. Du stehst jeden Morgen auf und weisst, du gehst zwar ins Training, spielst aber keine Rolle. Sagen wir es so, es braucht eine grosse mentale Stärke.

Von FCZ-Seite hiess es, dass man dir einen guten Vertrag angeboten habe, den du aber abgelehnt hast. Hast du zu viel Geld gefordert?

Da möchte ich lieber nicht viel dazu sagen. Ich denke, jede Partei hat ihre Sichtweise. Ich kann nur von meiner Sichtweise aus reden. Was die FCZ-Verantwortlichen dazu gesagt haben, glauben sie vielleicht. Ich von meiner Seite sage klar, dass dies nicht der Fall ist. 

Dich kennt man in Zürich. Wie haben die Fans reagiert? Musstest du dich erklären?

Nein, ich musste mich nicht erklären. Ich habe die erste Saisonhälfte gespielt und dann, aus dem Nichts, weil der Vertrag nicht zustande gekommen ist, habe ich die zweite Hälfte der Saison gespielt. Ich sass nur noch auf der Bank und der Tribüne. Das muss man niemandem erklären. Alle wissen, worum es geht.

Man merkt dir an, dass der unschöne Abgang nach einer wunderschönen Zeit beim FCZ weh tut. Schauen wir mal nach vorne: Wo soll es hingehen?

Ich habe mir Punkte aufgeschrieben, die mir wichtig sind. Ich will bei einem Verein unterschreiben, der hundert Prozent zu mir und meinen Ansprüchen passt. Das eine oder andere Angebot habe ich schon gekriegt, aber das richtige war noch nicht darunter. Ich lasse mich nicht stressen. 

Warum bist du so entspannt, obwohl du vereinslos bist?

Wie gesagt, ich mache mir keinen Stress. Aber ich denke schon, dass in der nächsten Zeit etwas geht. Dass nun das Transferfenster zugegangen ist, sehe ich als Pluspunkt. Ich bin ein freier Spieler, mich kann man verpflichten. Braucht ein Team einen linksfüssigen Innenverteidiger mit Erfahrung, sind die Möglichkeiten nicht mehr so gross. Ich vertraue den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite.

Wärst du denn sofort einsatzbereit? Wie hältst du dich fit?

Ja. Mein Tag ist ungefähr gleich strukturiert wie zuvor. Am Morgen bin ich im Gym und am Nachmittag stehe ich regelmässig auf dem Platz und arbeite mit dem Ball. 

Hast du einen Privat-Trainer engagiert?

Ja, ich habe einen Trainer engagiert. Ausser die zwei Wochen Ferien nach dem FCZ-Aus habe ich immer trainiert. 

Kannst du dich selber pushen?

Ich habe immer gedacht, dass ich meine Teamkollegen dazu brauchen würde. Ich bin ja ein typischer Teamsportler, liebe den Austausch mit meinen Teamkollegen. Aber das Glück im Unglück bei meinem Kreuzbandriss war, dass ich da gelernt habe, alleine zu arbeiten. Für mich ist das kein Problem. Ich kann mich auch selber motivieren.

