Bei YB oft nur Joker Imeri will seine Karriere in Thun neu lancieren: «Ich brauche Selbstvertrauen»

Jan Arnet

22.8.2025

Kastriot Imeri: «Ich brauche Selbstvertrauen und Spielzeit»

Kastriot Imeri: «Ich brauche Selbstvertrauen und Spielzeit»

Kastriot Imeri spielt neu für den FC Thun. Mit blue Sport spricht der Mittelfeldspieler über seinen Wechsel von YB ins Berner Oberland.

22.08.2025

Kastriot Imeri spielt neu für den FC Thun. Mit blue Sport spricht der Mittelfeldspieler über seinen Wechsel von YB ins Berner Oberland.

Jan Arnet

22.08.2025, 15:34

22.08.2025, 15:37

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Nach drei Jahren bei YB sucht Kastriot Imeri sein Glück zumindest in dieser Saison beim FC Thun.
  • Unter Mauro Lustrinelli, den Imeri aus gemeinsamen Zeiten in der U21-Nati kennt, will er wieder in Fahrt kommen.
  • Den Schritt zu YB bereut Imeri aber nicht: «Das war kein Fehler, ich habe viel gelernt.»
Mehr anzeigen

2022 wechselte Kastriot Imeri als eines der hoffnungsvollsten Schweizer Talente von Servette zu den Young Boys. Zum unumstrittenen Stammspieler konnte sich der offensive Mittelfeldmann in Bern aber nicht entwickeln. Seit seiner schweren Knieverletzung im September 2023 kam er bei YB meistens nur noch als Joker zum Zug.

Trotz Vertrag bis 2027 war für Imeri klar, dass er in diesem Sommer eine Veränderung braucht. So wechselte er leihweise für diese Saison zum FC Thun. «Ich brauche Selbstvertrauen und Spielzeit», sagt er im Interview mit blue Sport. «Ich glaube, dass ich das in Thun finden kann. Auch deshalb bin ich hier hingekommen.»

Ein weiterer Grund für seinen Thun-Wechsel sei Trainer Mauro Lustrinelli gewesen. «Ich kenne ihn aus der U21-Nati und schätze ihn sehr», so Imeri. Auch das Umfeld gefällt ihn. «Thun ist wie eine grosse Familie.»

«Es schliesst sich jetzt eine kleine Tür»

Warum er sich bei YB nicht voll durchsetzen konnte, kann sich der 25-Jährige auch nicht wirklich erklären. «Es gab viel Konkurrenz. So ist der Fussball. Er besteht aus Höhen und Tiefen. Es schliesst sich jetzt eine kleine Tür, weil ich nicht die Zeit bekommen habe, die ich mir gewünscht hätte.»

Den Wechsel zu YB im Jahr 2022 bereut er aber nicht. «Das war kein Fehler, ich habe viel gelernt. YB hat mich als Mensch und als Fussballer sehr geprägt. Ich habe Titel gewonnen, was letztlich auch zählt. Und ich hatte tolle Teamkollegen, von denen ich jeden Tag lernen konnte», so Imeri.

Das Kapitel YB ist jetzt aber fürs Erste abgehakt, jetzt konzentriert sich der Ex-Nati-Spieler (1 Länderspiel) auf seine Aufgabe in Thun: «Wir visieren die Top-6 an. Wir werden alles geben!»

Am Samstag dürfte Imeri zum ersten Mal in der Super League für Thun zum Einsatz kommen. Der Aufsteiger empfängt den FC Zürich – und will den vierten Sieg im vierten Spiel einheimsen. blue Sport überträgt das Spiel live, Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

