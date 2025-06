Seit einem Jahr Nationalspieler: Gregory Wüthrich kehrt zu seinem Stammverein YB zurück Keystone

Die Young Boys verstärken sich mit dem Schweizer Internationalen Gregory Wüthrich. Wie der Super-League-Verein mitteilt, unterschreibt der ehemalige YB-Junior einen Dreijahres-Vertrag.

Keystone-SDA SDA

Die letzten fünf Saisons agierte der gross gewachsene Innenverteidiger sehr erfolgreich in der österreichischen Bundesliga. Mit Sturm Graz gelang es, die Dominanz von RB Salzburg zu durchbrechen, es resultierten je zwei Meistertitel und Cupsiege. Dabei wurde Wüthrich dreimal ins Team der Saison gewählt.

Im letzten Jahr debütierte der 30-jährige Stadtberner im Schweizer Nationalteam und kam zu zwei Länderspielen. Nach seiner Juniorenzeit bei YB hatte Wüthrich mit seinem Stammverein drei Meistertitel gefeiert, eher er nach einer Ausleihe an die Grasshoppers und einer Saison bei Perth Glory in Australien in Österreich landete.

«Für mich ist es eine Rückkehr in meine Heimat», lässt sich Wüthrich in einer Medienmitteilung der Young Boys zitieren. «Ich freue mich, dass sich mit meinem Transfer zu YB ein Kreis schliesst.»