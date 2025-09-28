YB-Coach verdutzt Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

YB gewinnt ein verrücktes Berner Derby gegen Thun mit 4:2 und atmet nach einer turbulenten Woche wieder auf. Für YB-Trainer Giorgio Contini zählt der dritte Sieg in Serie in der Meisterschaft mehr als die Niederlagen im Cup und in der Europa League.

YB gewinnt das Berner Derby gegen Thun mit 4:2 und zeigt eine Reaktion auf das Cup-Out gegen Aarau und die Niederlage in der Europa League gegen Panathinaikos.

Für Trainer Giorgio Contini fällt dennoch kein Stein vom Herzen: «Das mag ich nicht hören. Wenn man Trainer von einem solch grossen Verein mit diesen Ambitionen ist, dann muss man mit Druck umgehen können.»

Darauf angesprochen, dass dieser Sieg gut für die Laune sei, entgegnet der 51-Jährige: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune.» Mehr anzeigen

YB hat eine turbulente Woche hinter sich. Am letzten Samstag schieden die Berner gegen Challenge-Ligist Aarau aus dem Schweizer Cup aus. Fünf Tage später folgte dann der Horror-Auftritt in der Europa League gegen Panathinaikos.

Lange deutet an diesem frühen Sonntagnachmittag im Berner Derby gegen Thun alles auf ein weiteres negatives Resultat hin. In der Schlussphase drehen die Stadtberner allerdings nochmals auf und feiern dank den Toren von Chris Bedia und Christian Fassnacht einen spektakulären 4:2-Sieg. Fällt Trainer Giorgio Contini ein Stein vom Herzen?

«Das mag ich nicht hören. Wenn man Trainer von einem solch grossen Verein mit diesen Ambitionen ist, dann muss man mit Druck umgehen können», sagt Contini im Interview bei blue Sport nach dem Schlusspfiff im Wankdorf.

Seine Mannschaft habe in der 1. Halbzeit das Spiel mit den langen Bällen versucht, was nicht aufgegangen sei. Im zweiten Durchgang habe sie umgestellt und eine Reaktion gezeigt. Schlussendlich habe sie auch das Publikum zum Erfolg gepusht.

«Müssen negative Gedanken überschreiben»

An der Laune der Berner wird dieser Derbysieg nichts ändern, denn für Contini sei im Team, im Gegensatz zum öffentlichen Vernehmen, keine schlechte Laune vorhanden. «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune», wundert sich der YB-Coach.

Der 51-Jährige sieht lieber das Positive, als die negativen Resultate der vergangenen Woche: «In der Meisterschaft sind es jetzt drei Siege in Serie. Wir haben gegen Lugano, Luzern und heute kompliziert gewonnen. Wir sind in der Spitzengruppe dabei. Das ist ein Wettbewerb, den sich YB auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen ganz oben sein.»

Um europäisch zu bestehen, müsse die Qualität erhöht werden, was gegen Panathinaikos nicht gelungen sei. Im Cup habe seine Mannschaft versagt, es nütze jetzt nichts, dem nachzuweinen. «Es gilt, die negativen Gedanken, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, so schnell wie möglich zu überschreiben.»

Das ist seinem Team an diesem Sonntag gelungen. Am kommenden Donnerstag bietet sich YB im Duell mit FCS Bukarest die Möglichkeit, um auch in der Europa League die negativen Gedanken aus der Auftaktniederlage mit einem positiven Resultat zu überschreiben.

