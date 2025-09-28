  1. Privatkunden
YB-Coach verdutzt Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

Andreas Lunghi

28.9.2025

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

28.09.2025

YB gewinnt ein verrücktes Berner Derby gegen Thun mit 4:2 und atmet nach einer turbulenten Woche wieder auf. Für YB-Trainer Giorgio Contini zählt der dritte Sieg in Serie in der Meisterschaft mehr als die Niederlagen im Cup und in der Europa League.

Andreas Lunghi

28.09.2025, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • YB gewinnt das Berner Derby gegen Thun mit 4:2 und zeigt eine Reaktion auf das Cup-Out gegen Aarau und die Niederlage in der Europa League gegen Panathinaikos.
  • Für Trainer Giorgio Contini fällt dennoch kein Stein vom Herzen: «Das mag ich nicht hören. Wenn man Trainer von einem solch grossen Verein mit diesen Ambitionen ist, dann muss man mit Druck umgehen können.»
  • Darauf angesprochen, dass dieser Sieg gut für die Laune sei, entgegnet der 51-Jährige: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune.»
YB hat eine turbulente Woche hinter sich. Am letzten Samstag schieden die Berner gegen Challenge-Ligist Aarau aus dem Schweizer Cup aus. Fünf Tage später folgte dann der Horror-Auftritt in der Europa League gegen Panathinaikos.

Lange deutet an diesem frühen Sonntagnachmittag im Berner Derby gegen Thun alles auf ein weiteres negatives Resultat hin. In der Schlussphase drehen die Stadtberner allerdings nochmals auf und feiern dank den Toren von Chris Bedia und Christian Fassnacht einen spektakulären 4:2-Sieg. Fällt Trainer Giorgio Contini ein Stein vom Herzen?

6 Tore nach der Pause. YB gewinnt komplett verrückte Partie gegen Thun

6 Tore nach der PauseYB gewinnt komplett verrückte Partie gegen Thun

«Das mag ich nicht hören. Wenn man Trainer von einem solch grossen Verein mit diesen Ambitionen ist, dann muss man mit Druck umgehen können», sagt Contini im Interview bei blue Sport nach dem Schlusspfiff im Wankdorf.

Seine Mannschaft habe in der 1. Halbzeit das Spiel mit den langen Bällen versucht, was nicht aufgegangen sei. Im zweiten Durchgang habe sie umgestellt und eine Reaktion gezeigt. Schlussendlich habe sie auch das Publikum zum Erfolg gepusht.

«Müssen negative Gedanken überschreiben»

An der Laune der Berner wird dieser Derbysieg nichts ändern, denn für Contini sei im Team, im Gegensatz zum öffentlichen Vernehmen, keine schlechte Laune vorhanden. «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune», wundert sich der YB-Coach.

Der 51-Jährige sieht lieber das Positive, als die negativen Resultate der vergangenen Woche: «In der Meisterschaft sind es jetzt drei Siege in Serie. Wir haben gegen Lugano, Luzern und heute kompliziert gewonnen. Wir sind in der Spitzengruppe dabei. Das ist ein Wettbewerb, den sich YB auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen ganz oben sein.»

