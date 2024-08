Isaac Schmidt (links) verlässt den FC St. Gallen nach drei Saisons in Richtung England Keystone

Der FC St. Gallen lässt Aussenverteidiger Isaac Schmidt ziehen. Der 24-jährige Westschweizer wechselt in die zweithöchste englische Liga zu Leeds United.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St. Gallen lässt Aussenverteidiger Isaac Schmidt zu Leeds ziehen.

Einen Tag vor seinem Wechsel erzielte der 24-Jährige in der Conference-League-Quali ein wichtiges Tor für die Espen.

Der Transfer dürfte St.Gallen mindestens vier Millionen Euro in die Klubkasse spülen. Präsident Matthias Hüppi sagt nur: «In wirtschaftlicher Hinsicht ist dies wohl der bedeutendste Transfer in der Geschichte unseres Klubs.» Mehr anzeigen

Für die Ostschweizer bestritt Schmidt seit seinem Wechsel im Sommer 2021 von Lausanne-Sport 108 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore. Sein wertvollstes gelang dem Waadtländer am Donnerstag mit dem 1:0-Führungtreffer in Trabzon, womit er dem FCSG den Weg zum Erreichen der Ligaphase in der Conference League ebnete.

🔁 Isaac Schmidt hinterliess uns mit seinem Treffer gegen Trabzonspor ein Abschiedsgeschenk. Der 24-Jährige wechselt zum @LUFC. ℹ️ https://t.co/PfL8F9XEHT | #DANKE für deinen Einsatz, Isaac! Viel Glück bei der neuen Herausforderung! 💚 #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/65kAF70lk1 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) August 30, 2024

Über die Vertragsmodalitäten zum Transfer nach England haben die Verantwortlichen von Leeds und St. Gallen Stillschweigen vereinbart. «In wirtschaftlicher Hinsicht ist dies wohl der bedeutendste Transfer in der Geschichte unseres Klubs», liess sich Präsident Matthias Hüppi in der Mitteilung zitieren. Laut «Blick» dürfte die Ablösesumme rund 4 Millionen Euro betragen und sie könnte durch Boni auf bis zu 5,5 Millionen anwachsen.

Schmidt unterschrieb in England einen bis im Sommer 2028 gültigen Vierjahresvertrag, wie seiner neuer Klub mitteilte. Bei Leeds United wird Schmidt Teamkollege des früheren FCZ-Stürmers Wilfried Gnonto. Der Traditionsklub aus der nordenglischen Grafschaft Yorkshire strebt mit dem deutschen Trainer Daniel Farke den Aufstieg in die Premier League an.

Stilz: «Natürlich schmerzt uns der Abgang»

Sportchef Roger Stilz sagt zum Wechsel: «Natürlich schmerzt uns der Abgang von Isaac so kurz vor dem Ende des Transferfensters, aber dieser Wechsel nach England ist für ihn eine grossartige Möglichkeit. Am wichtigsten aber ist, dass sich Isaac diesen Wechsel mit seinen Leistungen und seinem Einsatz verdient hat. Wir danken ihm herzlich für sein grosses Engagement für Grünweiss.»

Videos aus dem Ressort

Traumtor-Parade: Shaqiris Glanzmomente im FCB- Dress 2009 bis 2012 machte der blutjunge Xherdan Shaqiri mit solchen traumhaften Treffern erstmals auf sich aufmerksam. Ein Video nicht nur für FCB-Fans. 19.08.2024

Das sagt Marco Streller zum YB-Hammerlos in der Champions League blue Sport Experte Marco Streller blickt mit grosser Vorfreude auf die anstehende Champions-League-Kampagne mit den Young Boys. 30.08.2024

sifr, sda