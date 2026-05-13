Vasovic trifft nur den Pfosten! Ist das der verrückteste Fehlschuss der Saison? 12.05.2026

Kurz vor Saisonende bewirbt sich Luzern-Youngster Andrej Vasovic für den Fehlschuss des Jahres. Der 18-Jährige muss die Kugel eigentlich nur noch über die Linie drücken, scheitert aber am Pfosten. Die Szene im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luzern-Youngster Andrej Vasovic unterläuft im Spiel gegen den FCZ ein spektakulärer Fehlschuss.

Der junge Schweizer hat in dieser Saison aber schon mehrfach gezeigt, dass er Tore schiessen kann.

Luzern schlägt den FCZ trotz des Fehlschusses 1:0. Mehr anzeigen

Kuriose Szene in der Swissporarena: Es läuft die 52. Minute, da bietet sich Luzerns Nachwuchshoffnung Andrej Vasovic eine riesige Chance, gegen den FC Zürich auf 1:0 zu stellen. Aber der 18-Jährige hat mächtig Pech! Er wirft sich in die Flugbahn des Balles, hält den Fuss hin und scheitert irgendwie am Aluminium (siehe Video oben).

Dass der junge Schweizer weiss, wo das Tor steht, hat er schon einige Male bewiesen. Bereits sechs Super-League-Tore stehen in dieser Saison zu Buche. Besonders sehenswert: seine beiden Tore gegen Lausanne.

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Weil Teamkollege Oscar Kabwit in der 70. Minute das 1:0 für die Luzerner erzielt, hat Vasovics Fehlschuss am Ende keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die Innerschweizer gewinnen das Abschiedsspiel von Trainer Mario Frick in der Swissporarena gegen den FCZ mit 1:0.

Vasovic über Pfostenschuss: «Wenn man gewinnt, ist das scheissegal» 12.05.2026