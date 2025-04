«Ist Mendy im Club die Treppe runtergestürzt, oder was?

Nach seinem Debüt beim FCZ hatte Benjamin Mendy noch gut lachen: Nach seiner Einwechslung lieferte er den Assist zum 2:1-Siegtreffer. Keystone

Am Donnerstag vermeldet der FCZ, dass Benjamin Mendy rund einen Monat ausfällt. Bei vielen FCZ-Fans löst das mehr gute Laune denn Mitleid aus. Das hat durchaus seine Gründe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie der FCZ am Donnerstag meldet, hat sich Benjamin Mendy bei der 0:4-Klatsche gegen Basel einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Er fällt rund vier Wochen aus.

Nach dem blamablen Auftritt im Klassiker wurde Mendy in einem Club in Zürich gesichtet, wie er bis in die Morgenstunden gefeiert hat. Offenbar mit Muskelfaserriss, wie man nun weiss.

Und so erstaunt es nicht, dass Mendy kaum Genesungswünsche erhält und stattdessen zum Gespött wird. Kommt noch hinzu, dass der Franzose seit seiner Ankunft noch keine echte Verstärkung ist. Mehr anzeigen

Der Transfer von Benjamin Mendy steht von Beginn an unter keinem guten Stern. Während man sich beim FCZ darüber freut, einen Weltmeister nach Zürich gelotst zu haben, wird von anderer Seite aufgrund von Mendys Vergangenheit Kritik laut. Mendy wurde 2021 wegen angeblicher Sexualdelikten festgenommen und verbrachte mehrere Monate in Untersuchungshaft. Zwei Jahre später und nach zwei Gerichtsprozessen wurde er allerdings freigesprochen.

Der Hintergrund zu Benjamin Mendy Benjamin Mendy, damaliger Spieler bei Manchester City, wurde im August 2021 von der Polizei in England verhaftet. ManCity suspendierte den Spieler per sofortiger Wirkung.

Er wurde in mehreren Fällen angeklagt: Acht Fälle von Vergewaltigung, ein Fall von versuchter Vergewaltigung, ein Fall von sexueller Nötigung.

Im Januar 2022 kam Mendy gegen Kaution frei. Im Juli 2023 wurde er von allen Anklagepunkten freigesproche

In den Kader von ManCity kehrte er nie zurück. Der Verein liess seinen Vertrag auslaufen.

Im Sommer 2023 wechselte Mendy zum französischen Klub Lorient. In der laufenden Saison hat er noch keine Minute bestritten. Zuletzt stand er im Mai 2024 auf dem Platz.

Beim FC Zürich soll Mendy wieder zu Spielzeit kommen. Der Zürcher Klub verkündete am 11. Februar den Transfer des Weltmeisters von 2018. Mehr anzeigen

Doch schnell zeigt sich, dass Mendy auch sportlich nicht die erwünschte Verstärkung ist. Bei seinem ersten Einsatz, das war am 22. Februar, liefert der 30-Jährige zwar nur vier Minuten nach seiner Einwechslung den Assist zum 2:1-Siegtreffer gegen Yverdon, doch seither sind seine Leistungen insgesamt enttäuschend.

Wobei, ganz überraschend kommt das nicht. blue Sport Experte Alex Frei meinte kurz nach der Verpflichtung Mendys, dass der Weltmeister von 2018 dem FCZ noch viel bringen könne. Aber: «Es gab ein Bild, und ich musste lachen. Denn ich habe erstmals einen Spieler gefunden, der etwas mehr Bauchansatz hat als ich. Aber er wird sicherlich fit werden.»

Frei über FCZ-Mendy: «Der erste Spieler, der mehr Bauchansatz hat als ich» 22.02.2025

Noch ist Mendy allem Anschein nach nicht wirklich fit geworden. Und so sind es zuletzt vor allem seine Aussetzer, die für Schlagzeilen sorgen. Ein Bock hier, ein Frustfoul da. Und zuletzt auch noch ein nächtlicher Ausflug. Anfangs Woche berichtet der «Blick», dass Mendy nach der 0:4-Heimklatsche im Klassiker gegen Basel bis in die frühen Morgenstunden im ehemaligen Jelmoli-Warehouse gefeiert habe. Das deckt sich mit Informationen, die blue Sport zugespielt wurden.

Mendy verletzt sich – und erntet nichts als Hohn und Spott

Und nun vermeldet der FCZ am Donnerstagmorgen, dass Mendy am vergangenen Samstag bei der 0:4-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Basel einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten habe und deshalb rund vier Wochen pausieren müsse.

Der auf dem Instagram-Kanal des FCZ veröffentlichte Post wird rege kommentiert – und das alles andere als wohlwollend. Es gibt viele Kommentare, die unterhalb der Gürtellinie anzusiedeln sind, die an dieser Stelle nicht zitiert werden.

Aber auch die gemässigten FCZ-Fans scheinen nicht traurig zu sein, oder tun dies nicht kund. Die Partynacht hat sicherlich das seinige dazu beigetragen, dass dem Franzosen ein so rauer Wind entgegenweht. So meint etwa ein User: «Im Club die Treppe runtergestürzt, oder was?» Ein anderer schreibt: «Champagner-Flasche auf den kleinen Zeh gefallen im Club und dann gleich darüber gestolpert?» Gefolgt von einem: «Best News today, Made my Day!»

Mehr zu Benjamin Mendy

Gygax zum Mendy-Transfer des FCZ: «Es könnte eine schöne Geschichte werden» 15.02.2025

74. Minute: Markelo trifft nach Mendy-Vorlage zum 2:1 für den FCZ 22.02.2025

Zubi über FCZ-Mendy: «Das darfst Du nicht machen» 02.04.2025

Mendy patzt – Lausanne geht früh in Führung 02.04.2025

31. Minute: Mendy tritt gegen Schmitz nach und wird verwarnt 30.03.2025