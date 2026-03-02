Lausannes Jamie Roche leidet an einer Knöchelverletzung Keystone

Lausanne-Sport, der Neunte der Super League, muss vier bis sechs Wochen ohne Jamie Roche auskommen. Dies gibt der Waadtländer Verein bekannt.

Der schwedische Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Mittwoch im Training am Knöchel verletzt.