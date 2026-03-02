Übersicht
SDA
2.3.2026 - 16:42
Lausanne-Sport, der Neunte der Super League, muss vier bis sechs Wochen ohne Jamie Roche auskommen. Dies gibt der Waadtländer Verein bekannt.
Keystone-SDA
02.03.2026, 16:42
02.03.2026, 17:38
Der schwedische Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Mittwoch im Training am Knöchel verletzt.
