Knöchelverletzung Jamie Roche muss vier bis sechs Wochen pausieren

SDA

2.3.2026 - 16:42

Lausannes Jamie Roche leidet an einer Knöchelverletzung
Lausannes Jamie Roche leidet an einer Knöchelverletzung
Keystone

Lausanne-Sport, der Neunte der Super League, muss vier bis sechs Wochen ohne Jamie Roche auskommen. Dies gibt der Waadtländer Verein bekannt.

Keystone-SDA

02.03.2026, 16:42

02.03.2026, 17:38

Der schwedische Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Mittwoch im Training am Knöchel verletzt.

