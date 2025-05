Alexandre Jankewitz konnte zuletzt mit dem FC Winterthur in jedem Spiel feiern. KEYSTONE

Seit der Langzeitverletzte Alexandre Jankewitz in Winterthurs Startformation zurück ist, holten Uli Forte und sein Team 16 Punkte aus den letzten 6 Partien. Muss heute auch der FCZ dran glauben?

Unheimlicher FC Winterthur. Mit 16 (!) Punkten in den letzten 6 Partien und nur 2 Gegengoals ist das Team von Uli Forte in diesem Zeitraum das zweitbeste der Liga. Nur Meister Basel ist noch besser.

Ein Punkte-Schnitt von 2,66. Gerade mal 0,68 Zähler sind es in den 29 Spielen davor. Der FC Winterthur, vor wenigen Wochen noch abgeschrieben, liegt plötzlich auf Platz 10. Der direkte Ligaerhalt liegt plötzlich in den eigenen Füssen.

Ganz Winterthur lacht, dank Jankewitz. Denn zum Auftakt dieser Serie, beim 2:1 in Sion am 2. April, steht Alexandre Jankewitz erstmals diese Saison nach einjähriger Verletzungspause wieder in der Startformation.

Seither steht der kampfstarke, zentrale Mittelfeldspieler immer in der Startformation, seither läufts. Uli Forte: «Es ist bezeichnend, dass diese Wende mit Jankewitz gekommen ist. Er ist ein überragender Spieler und ich hoffe, dass er in den letzten Partien noch besser werden kann.»

Distanziert Winti GC heute um 6 Zähler?

Forte und sein Staff hätten den 23-Jährigen gerne schon früher gebracht, man wollte Jankewitz aber trotz der misslichen Lage nicht überforcieren. Forte: «Er war über ein Jahr verletzt und wir wussten nicht, wann wir ihn bringen sollen. Erst haben wir ihn in der U21 aufgebaut, obwohl uns die Zeit davongelaufen ist.»

Jankewitz ist zwar nicht das einzige, aber sicher ein wichtiges Puzzlestück für Winterthurs Höhenflug.

Siegt das Team von Forte auch heute gegen den FCZ im Letzigrund (20.30 live auf blue TV), distanziert man Yverdon und GC zumindest für eine Nacht um 4 respektive 6 Punkte.