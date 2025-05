Wermelinger: «Die jungen Schiedsrichter können nun zeigen, was sie draufhaben» Die finale Super-League-Runde ist auch für die Schiedsrichter eine Herausforderung, wie Schiri-Boss Dani Wermelinger erklärt. 20.05.2025

Schiri-Boss Dani Wermelinger redet mit blue Sport über die vier VAR-Penaltys bei Luzern gegen Servette, die Ref-Kritik von Yverdon-Star Marchesano und die Schwierigkeiten für die Einteilung der ganz heissen letzten Runde.

Dani Wermelinger, haben Sie persönlich schon jemals vier VAR-Penaltys in einem Spiel erlebt wie bei Luzern gegen Servette?

Dani Wermelinger: Nein. Und ich will das auch nie mehr erleben, das ist schon viel. Man sollte es aber aus einem anderen Blickwinkel sehen: Im Grundsatz hat Schiedsrichter Feday San eine gute Leistung gezeigt und Sandro Schärer als VAR auch. Drei dieser vier Aktionen konnte Feday wohl gar nicht sehen, die eine Penaltyszene hätte er sehen müssen. Nochmals: Vier Interventionen sind zu viel, aber am Ende wurden die richtigen Entscheide gefällt. Das war das wichtigste.

Antonio Marchesano hat den Schiedsrichtern unterstellt systematisch gegen Yverdon zu pfeifen ...

... ich denke, wir sollten ein für allemal festhalten, dass keine Schiedsrichterin und kein Schiedsrichter parteiisch ist oder absichtlich Fehler begeht. Die Realität ist, dass sowohl auf dem Platz und im VAR in Volketswil aber Menschen arbeiten und Menschen nun mal ab und zu Fehler machen. Ich kann aber verstehen, dass man nach so einem gepfiffenen Penalty in der 95. Minute emotional reagiert. Ich bin überzeugt, wäre der Entscheid anders ausgefallen, hätte man beim anderen Klub ähnlich emotional reagiert.

Was ist jetzt die grösste Herausforderung bei der Einteilung der Schiedsrichter für die alles entscheidende letzte Runde?

Dass wir die richtigen Leute am richtigen Ort einsetzen. Daraufhin überlegen wir uns, welches der bestpassendste Video-Schiedsrichter dazu ist.

Worauf muss man bei der Einteilung besonders achten?

Erstens müssen wir schauen, wer ist unter der Woche an einem Donnerstagabend überhaupt verfügbar. (Lacht) Wir sind ja keine Profis. Der zweite Punkt ist natürlich, wer ist in Form. Wir setzen nun diejenigen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ein, die am besten in Form sind und in einem Flow sind. Das ist ähnlich wie bei den Spielern.

Wie wichtig sind nun die Routiniers?

Es ist klar, dass die Routiniers ganz wichtig für uns alle sind, auf dem Platz und in Volketswil. Sie haben in ihrem Schiedsrichterleben schon sehr viel erlebt, das hilft natürlich in solch wichtigen Partien. Aber wir können nicht nur Routiniers einsetzen, das ist schlichtweg nicht möglich. Wir haben in der letzten Runde auch jüngere Schiedsrichter im Einsatz. Wir sind sicher, dass sie das meistern und zeigen, was sie drauf haben.

Kann man am Donnerstag und am Samstag dieselben Schiedsrichter einsetzen?

Nein, das ist unmöglich. Wir gehen davon aus, dass ein Schiedsrichter zwischen zwei Partien mindestens zwei Tage Pause benötigt, um zu performen. Bei weniger fehlt die Erholung.

