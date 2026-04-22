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«Wir haben eine Lösung gefunden» So geht es beim FC Basel nach dem Kabinenbrand weiter

Jan Arnet

22.4.2026

So sah es in der FCB-Garderobe nach dem Brand aus.
So sah es in der FCB-Garderobe nach dem Brand aus.
fcb.ch

Zwei Wochen nach dem Kabinenbrand in Basel ist klar, dass der FCB die letzten drei Heimspiele dieser Saison im im St. Jakob-Park austragen kann. Für die Teams gibt es provisorische Garderoben an unterschiedlichen Orten.

Jan Arnet

22.04.2026, 16:11

22.04.2026, 16:16

Am 10. April ist im Kabinentrakt des St. Jakob-Park ein Feuer ausgebrochen, das die Garderoben, Büros und Physio-Bereiche des FC Basel komplett zerstört hat. Lange war unklar, wie es im Joggeli weitergeht und ob der FCB für die restlichen Heimspiele in ein anderes Stadion ausweichen muss.

Nun geben die Basler auf ihrer Website bekannt, dass «in enger Absprache mit der Liga sowie den drei Klubs, die bis Saisonende im Joggeli zu Gast sein werden, eine Lösung für die aktuelle Kabinensituation gefunden» wurde.

Teams ziehen sich an unterschiedlichen Orten um

Die beiden Mannschaften werden demnach bei den Spielen an unterschiedlichen Orten untergebracht. Während sich die FCB-Profis im St. Jakob-Turm in einer provisorischen Garderobe umziehen werden, nutzt das Gästeteam das Fitnessstudio im Stadion als Garderobe.

Neue Erkenntnisse. Der FC Basel veröffentlicht Bilder des Brandes in der Joggeli-Garderobe

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Der Einlauf aufs Spielfeld erfolgt durch die Marathon-Tore von ausserhalb des Stadions. «Der FCB bedankt sich bereits im Voraus bei allen Fans für ihre Rücksichtnahme beim Ein- und Ausmarsch der Teams und bittet darum, auf jegliche Aktionen zu verzichten, welche die Sicherheit der Spieler, Schiedsrichter:innen sowie aller anderen Matchbesucher:innen gefährden könnten», schreiben die Basler.

Am Sonntag trifft der FCB zuhause auf Sion, blue Sport überträgt die Partie (Anpfiff 14:00 Uhr) live. Am 2. Mai kommt es in Basel zum Kräftemessen mit dem designierten Meister FC Thun und am 14. Mai empfangen die Bebbi in ihrem letzten Heimspiel der Saison den FC St.Gallen.

UHD HDR FC Basel 1893 - FC Sion
UHD HDR FC Basel 1893 - FC Sion

So 26.04. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - FC Sion

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