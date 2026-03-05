  1. Privatkunden
Keiner stoppt den Aufsteiger Jetzt jagt der FC Thun die Rekord-Siegesserie des FC Basel

Jan Arnet

5.3.2026

August 2003: Der heutige Nati-Trainer Murat Yakin jubelt mit den Degen-Brüdern, Marco Streller und Julio Hernan Rossi – vor den Augen des heutigen YB-Chefs Christoph Spycher. Es war die Zeit, in der letztmals ein Team in der Super League so viele Siege aneinanderreihte wie jetzt Thun.
August 2003: Der heutige Nati-Trainer Murat Yakin jubelt mit den Degen-Brüdern, Marco Streller und Julio Hernan Rossi – vor den Augen des heutigen YB-Chefs Christoph Spycher. Es war die Zeit, in der letztmals ein Team in der Super League so viele Siege aneinanderreihte wie jetzt Thun.
Keystone

Mit einem 2:1 gegen Luzern hat der FC Thun am Samstag den nächsten Dreier auf dem Weg Richtung Meistertitel eingefahren. Es war schon der zehnte Sieg in Folge für den Aufsteiger. Die Rekord-Serie rückt näher.

Jan Arnet

05.03.2026, 11:47

05.03.2026, 11:51

Wer kann den Thuner Meisterexpress noch aufhalten? Die Berner Oberländer haben sich längst in einen Flow gespielt, nach dem zehnten Vollerfolg in Serie hat Thun weiter 14 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.

Und es stellt sich die Frage, ob überhaupt schon einmal ein Team in der Super League so viele Siege aneinanderreihen konnte. Die Antwort: Ja! In der Saison 2003/04 gewann der FC Basel unter Christian Gross seine ersten 13 Ligaspiele allesamt. Ohne ein Remis in Aarau am 14. Spieltag hätte die Serie sogar bis 19 Siege ausgebaut werden können. Saisonübergreifend hat der FCB 16 Mal hintereinander gewonnen.

Thun liegt mit seinen zehn Siegen bereits auf Rang 2 und könnte dem FCB-Rekord am Donerstag mit einem weiteren Dreier gegen St.Gallen (20:30 Uhr live auf blue Sport) näherkommen. Die nächsten Gegner auf dem Weg zur Bestmarke sind YB und GC. Gewinnt Thun alle diese Spiele, bekäme der Aufsteiger am 21. März die Chance, alleiniger Rekordhalter zu werden. Dann folgt ein Auswärtsspiel gegen den FC Zürich.

FC Thun - FC St.Gallen 1879
FC Thun - FC St.Gallen 1879

Do 05.03. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - FC St.Gallen 1879

Mit tv.blue.ch mieten

