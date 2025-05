Timm Klose: «Jetzt ist es beim FCB wichtig, die Jungen zu integrieren» Der FC Basel ist Meister. blue Sport Experte Timm Klose erklärt, was die entscheidenden Momente auf dem Weg zum Titel waren. 11.05.2025

Der FC Basel ist Meister. Zum ersten Mal seit 2017 und nach vielen Rückschlägen in den letzten Jahren. blue Sport Experte Timm Klose erklärt, warum nicht nur Shaqiri entscheidend war auf dem Weg zum Titel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 0:0 zwischen Servette und YB am Sonntagnachmittag ist klar: Dem FC Basel kann der Meistertitel nicht mehr genommen werden.

Ex-FCB-Profi Timm Klose nennt die Gründe für die Rückkehr der Bebbi auf den Schweizer Fussballthron: «Die Entwicklung der Mannschaft in der Saison war entscheidend.»

Für den blue Sport Experten ist es aber auch wichtig, dass die Basler nun langfristig denken und wieder mehr auf die eigene Jugend schauen. Mehr anzeigen

Vor der Saison hätte wohl kaum jemand gedacht, dass der FC Basel in diesem Jahr den Meistertitel holen kann. In der Vorsaison war der FCB zwischenzeitlich sogar noch von Abstiegssorgen geplagt und verpasste die Championship Group deutlich. Jetzt konnte Basel den Sack sogar schon drei Spieltage vor dem Ende zumachen und holt den Titel zum ersten Mal seit 2017.

Was war der grosse Schlüssel zum Erfolg? Lag am Ende wirklich alles an Xherdan Shaqiri, der nun in 31 Ligaspielen schon 18 Tore schoss und 20 Assists lieferte? Für Timm Klose steckt mehr dahinter. «Entscheidend ist die Entwicklung in einer Saison. Der FCB ist von Anfang an immer an der Spitze drangeblieben und hat sich nie abhängen lassen. Als es dann in die entscheidende Phase ging, konnte eine Euphorie entfacht werden», sagt der blue Sport Experte.

«Diese Euphorie hat die ganze Stadt mitgenommen. Jeder hat gemerkt, dass diese Mannschaft jetzt ein grosses Ziel hat und das brutal verfolgt», so Klose weiter. Auf einmal habe der FCB sehr viele Tore geschossen und kaum mehr Gegentore kassiert. Das zeigt auch ein Blick auf das Torverhältnis, das bei den Bebbi nun bei +47 steht. Das zweitplatzierte Servette kommt gerade mal auf +5.

Im richtigen Moment die Muskeln spielen lassen

Selbst das vermeintliche Problem in der Innenverteidigung, als auf einmal Leon Barisic und Finn van Breemen verletzt ausfielen, konnte den FCB nicht stoppen. Klose: «Ein Nicolas Vouilloz, der vorher gar nicht mehr gespielt hat, kommt rein und spielt so stark in einer entscheidenden Phase. Das zeigt, wie eng diese Mannschaft zusammengeschweisst ist. Irgendwann konnten sie die Konstanz finden, dann lief es nur noch in eine Richtung.»

Und zwar steil nach oben. Die letzten sieben Spiele konnte Basel allesamt gewinnen, während sich die Konkurrenz die Punkte gegenseitig abgeluchst hat. «Der FCB konnte die Schwächephasen der anderen Teams ausnutzen und im richtigen Moment die Muskeln spielen lassen», meint der frühere Basel-Profi.

Wieder mehr Fokus auf die eigene Jugend?

Dass die Basler im Gegensatz zu Lugano oder Servette keine Dreifachbelastung hatten, sei ihnen entgegengekommen. «So konnte Shaqiri auch super herangeführt werden und musste nicht jede Woche dreimal spielen», sagt Klose. «Es wird dann interessant zu sehen, wie das nächstes Jahr aussieht.»

Der Meistertitel gibt dem FCB nun auch Planungssicherheit. Er bedeutet, dass Basel nächste Saison in einer europäischen Ligaphase stehen wird. Scheitert der FCB in den Champions-League-Playoffs, spielt er in der Europa League. So muss der Klub wohl etwas weniger aufs Portemonnaie schauen als er dies in den letzten Jahren musste.

«Es ist wichtig, dass man nun schaut, wie auch die eigenen Jungen integriert werden können. Ein solcher Meistertitel gibt dir Ruhe, dass du im Hintergrund (an der Zukunft) arbeiten kannst», so Klose. Man sollte in Basel wieder langfristig denken. «Der FC Basel muss sich so aufstellen, dass er in zehn Jahren wieder da ist, wo er früher war.»

