Assistenztrainer geht Ex-Nati-Spieler Johan Vonlanthen verlässt den FCZ per sofort

SDA

9.3.2026 - 20:37

Assistenztrainer Johan Vonlanthen bei der Arbeit
Assistenztrainer Johan Vonlanthen bei der Arbeit
Keystone

Der FC Zürich und Johan Vonlanthen gehen getrennte Wege. Wie der Klub in einer Medienmitteilung bekannt gibt, wird der Vertrag mit dem Coach und Individualtrainer der ersten Mannschaft aufgelöst.

Keystone-SDA

09.03.2026, 20:37

09.03.2026, 20:45

Der frühere Schweizer Nationalspieler verlässt den Stadtklub per sofort.

Vonlanthen stiess im Januar 2024 zum FCZ und arbeitete zunächst als Stürmer- und Techniktrainer in der Academy sowie bei den FCZ Frauen. Ende April 2024 rückte er in den Trainerstab der ersten Mannschaft auf und übernahm dort Aufgaben als Coach und Individualtrainer.

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

06.03.2026

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

06.03.2026

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

09.03.2026

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

09.03.2026

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

09.03.2026

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

09.03.2026

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

