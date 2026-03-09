Assistenztrainer Johan Vonlanthen bei der Arbeit Keystone

Der FC Zürich und Johan Vonlanthen gehen getrennte Wege. Wie der Klub in einer Medienmitteilung bekannt gibt, wird der Vertrag mit dem Coach und Individualtrainer der ersten Mannschaft aufgelöst.

Keystone-SDA SDA

Der frühere Schweizer Nationalspieler verlässt den Stadtklub per sofort.

Vonlanthen stiess im Januar 2024 zum FCZ und arbeitete zunächst als Stürmer- und Techniktrainer in der Academy sowie bei den FCZ Frauen. Ende April 2024 rückte er in den Trainerstab der ersten Mannschaft auf und übernahm dort Aufgaben als Coach und Individualtrainer.