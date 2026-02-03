John Thorrington (links) im Juli 2022 in seiner Funktion als General Manager des LAFC an der Seite von Gareth Bale. Keystone

Die Grasshoppers erhalten einen neuen Präsidenten. John Thorrington löst Stacy Johns ab.

Keystone-SDA SDA

Wie der Super-League-Klub am Dienstagabend mitteilte, wurde John Thorrington zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats der Grasshopper Fussball AG (GFAG) ernannt. Der 46-jährige Amerikaner folgt auf seine Landsfrau Stacy Johns.

Thorrington werde «an einer in Kürze stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat der GFAG gewählt werden», schrieben die Grasshoppers. Derzeit ist Thorrington Co-Präsident und General Manager des Los Angeles Football Club (LAFC), der die Grasshoppers im Januar 2024 übernommen hat. Stacy Johns werde den LAFC verlassen und von ihrem Amt als Verwaltungsratspräsidentin der GFAG zurücktreten, erklärten die Grasshoppers.

Thorrington war früher selbst Fussballprofi. Um die Jahrtausendwende spielte er unter in Deutschland für die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen, zwischen 2001 und 2008 lief er viermal für das US-Nationalteam auf.

«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», wird Thorrington in der Mitteilung zitiert.