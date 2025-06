Letzte Saison wurde Josias Lukembila von den Sion-Spielern noch umgegrätscht. Keystone

Der FC Sion stattet den 25-jährigen Josias Lukembila mit einem Vierjahresvertrag aus. Sion übernimmt Lukembila vom FC Paris.

Keystone-SDA SDA

Josias Lukembila wurde im Nachwuchs von Lausanne ausgebildet. Seine ersten Erfahrungen im Profifussball machte er während drei Saisons beim FC Wil in der Challenge League. Anschliessend erfolgte der Wechsel zum französischen Zweitligisten Paris. Den Pariser Aufstieg in die Ligue 1 erlebte Lukembila indessen nicht mit, denn letzte Saison ist er von den Parisern an den FC Winterthur ausgeliehen worden.

In Sitten unterschrieb Lukembila einen Vertrag bis 2029. Der Waadtländer erzielte in 26 Super-League-Einsätzen für den FCW 3 Tore und lieferte 3 Vorlagen.