Der FC Winterthur reagiert auf den schwachen Saisonstart und verstärkt seine Offensive mit Josias Lukembila (24). Der Flügelspieler wechselt bis Ende Saison auf Leihbasis von Paris FC nach Winterthur.

In der vergangenen Saison kam der in Lausanne geborene frühere Schweizer Junioren-Internationale 29 Mal in der Ligue 2 zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore.

Mit nur drei Treffern aus den ersten fünf Meisterschaftsspielen stellt Winterthur die schwächste Offensive der Super League.

