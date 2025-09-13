Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt» Der Mann der Stunde beim FC St.Gallen heisst Alessandro Vogt. Sein Jugendtrainer David Garcia erzählt, warum Vogt nie aufgehört hat, an sich zu glauben. 12.09.2025

Alessandro Vogt hat sich mit seinem explosiven Saisonstart blitzschnell in die Herzen des St.Galler Anhangs gespielt. Sein Jugendtrainer David Garcia spricht mit blue Sport über eine spezielle Generation in der Akademie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alessandro Vogt ist einer der Hauptgründe für den erfolgreichen St.Galler Saisonstart.

Der 20-jährige Stürmer war gemäss Jugendtrainer David Garcia schon als 17-Jähriger ein «liebevolles Schlitzohr».

Auch Behar Neziri (22) und Corsin Konietzke (19) spielen bei den Espen derzeit gross auf.

Für Garcia kein Zufall: «Diese Spieler haben sich in den letzten Jahren gegenseitig gepusht.» Mehr anzeigen

5 Tore in 5 Spielen: Alessandro Vogt ist beim FC St.Gallen ein Traumstart in seine Profikarriere gelungen. Der 20-Jährige führte den FCSG damit nicht nur auf Tabellenrang zwei, sondern schoss sich selbst gleich an die Spitze der Super-League-Torschützenliste.

Gegenüber blue Sport zeigt sich sein Jugendtrainer, David Garcia, wenig überrascht. «Sein Wesen ist geprägt durch seine Zielstrebigkeit. Er hat immer daran geglaubt, dass er irgendwann mal eine Chance erhält und er hat mir wiederholt gesagt, dass er es gut machen wird, wenn er sie dann mal erhält.»

Und so ist es auch gekommen. Dabei glänzt Vogt im grün-weissen Shirt mit Geschwindigkeit, Technik und Übersicht – aber vor allem mit Kaltschnäuzigkeit. Dieser Torriecher war dem jungen Stürmer schon in der Akademie anzusehen, wie Garcia bestätigt: «Er kam als 17-Jähriger in die Akademie des FC St.Gallen. Ich habe ihn als liebevolles Schlitzohr kennengelernt – und was mich besonders freut, ist, dass man diese Schlitzohrigkeit jetzt auch auf den Plätzen der Super League sieht.»

Neziri und Konietzke unterstreichen Nachwuchs-Boom

Nebst Vogt spielen in St.Gallen gerade noch zwei andere Nachwuchstalente gross auf. Da wäre zum einen Behar Neziri (22), der bislang in jedem Spiel über die volle Distanz auf dem Platz stand (450 Einsatzminuten) und bereits zum neuen Taktgeber im Espen-Mittelfeld geworden ist. Und auch Corsin Konietzke (19) startete mit wettbewerbsübergreifend zwei Toren und zwei Assists stark in die neue Saison.

Alessandro Vogt (links) und Behar Neziri gehören in St.Gallen zum neuen Stammpersonal. KEYSTONE

Für den Leiter der Akademie «Future Champs Ostschweiz» kein Zufall: «Vogt hat sicher auch von dieser Generation profitiert, die wir jetzt in der Akademie hatten, mit Corsin Konietzke und Behar Neziri, die auch Top-Leistungen erbringen in der ersten Mannschaft. Diese Spieler haben sich in den letzten Jahren gegenseitig gepusht und das freut mich extrem, dass es ihnen auf höchstem Niveau so gut läuft.»

Die nächste Chance, ihr Talent unter Beweis zu stellen, erhalten die St.Galler Juwele am Samstagabend im Heimspiel gegen den FC Lugano. blue Sport überträgt die Partie ab 20.30 Uhr live.