  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Luzern-Stürmer im Pech Julian von Moos mit Bänderverletzung

Syl Battistuzzi

24.11.2025

Julian von Moos fehlt dem FCL vorerst.
Julian von Moos fehlt dem FCL vorerst.
KEYSTONE

Julian von Moos hat im letzten Spiel gegen Servette einen Bänderriss am Sprunggelenk erlitten. Bei einem planmässigen Heilungsverlauf ist für den 24-jährigen Offensivspieler vom FC Luzern mit einer Ausfallzeit von knapp einem Monat zu rechnen.

Syl Battistuzzi

24.11.2025, 22:36

Meistgelesen

Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars
AirDrop funktioniert endlich auch ohne iPhone
Bundesgericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef James Comey ab

Mehr Super League

Shootingstar hat Ausstiegsklausel. Diese Bundesligisten sind heiss auf FCSG-Talent Alessandro Vogt

Shootingstar hat AusstiegsklauselDiese Bundesligisten sind heiss auf FCSG-Talent Alessandro Vogt

blue zuhause beim Erfolgstrainer. Mit Thun kocht er alle ab – und auch als Koch brilliert Lustrinelli

blue zuhause beim ErfolgstrainerMit Thun kocht er alle ab – und auch als Koch brilliert Lustrinelli

Titelverteidigung in Gefahr?. FCB-Coach Magnin: «Wir müssen nicht um den heissen Brei herumreden»

Titelverteidigung in Gefahr?FCB-Coach Magnin: «Wir müssen nicht um den heissen Brei herumreden»

Fussball Videos

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Historisch für Curaçao: Der kleine Inselstaat qualifiziert sich für die WM 2026. FCZ-Spieler Comenencia schildert im Interview mit blue Sport, wie emotional die Qualifikation mit seiner Nationalmannschaft war.

24.11.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

24.11.2025

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Mehr Videos