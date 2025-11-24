Julian von Moos fehlt dem FCL vorerst. KEYSTONE

Julian von Moos hat im letzten Spiel gegen Servette einen Bänderriss am Sprunggelenk erlitten. Bei einem planmässigen Heilungsverlauf ist für den 24-jährigen Offensivspieler vom FC Luzern mit einer Ausfallzeit von knapp einem Monat zu rechnen.