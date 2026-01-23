  1. Privatkunden
Problem-Teenager mit Potenzial Julien Duranville soll in Basel wieder durchstarten

Syl Battistuzzi

23.1.2026

Julian Duranville steht vor einem Wechsel zum FCB.
Julian Duranville steht vor einem Wechsel zum FCB.
imago

Einst als belgisches Supertalent gefeiert, landete Julien Duranville in Dortmund auf dem Abstellgleis. Nun will der FC Basel dem 19-Jährigen neues Leben einhauchen – mit einer Leihe ohne Kaufoption, aber grossem Potenzial.

Syl Battistuzzi

23.01.2026, 16:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Julien Duranville steht vor einem Leih-Wechsel vom BVB zum FC Basel, nachdem er sich in Dortmund nicht durchsetzen konnte und zuletzt nur in der Regionalliga spielte.
  • Basel erhält keine Kaufoption, wird aber bei einem zukünftigen Weiterverkauf beteiligt und plant, dem talentierten, aber verletzungsanfälligen Spieler viel Einsatzzeit zu geben.
  • Trotz Form- und Disziplinproblemen zählt Duranville mit einem Marktwert von 7,5 Millionen Euro zu den wertvollsten Teenagern der Super League.
Mehr anzeigen

Die Freude bei Borussia Dortmund Anfang 2023 war gross, als man sich mit Julien Duranville das nächste international begehrte Talent angeln konnte. Der damals 16-jährige Flügelspieler kam vom RSC Anderlecht (10 Pflichtspiele) und galt als einer der begabtesten Jungprofis Belgiens. Die Ablösesumme soll rund 8,5 Millionen Euro betragen haben.

Doch Duranville konnte sich beim BVB nie durchsetzen. Auf dem Papier tönen die 27 Einsätze für den Bundesligisten gar nicht mal so dürftig. Doch der Belgier durfte noch nie durchspielen.

«Für ihn ist es schwierig dabei zu sein, es ist einfach so», fasste BVB-Trainer Niko Kovac Anfang Dezember seine Situation zusammen, wie «transfermarkt» schreibt. Der 19-Jährige sei gut, «aber die anderen sind besser». Die Konsequenz: Regionalliga statt Bundesliga.

Nun erlöst ihn der FC Basel und leiht Duranville bis Saisonende aus. Zwar ohne Kaufoption, der FCB wird dafür bei einem zukünftigen Verkauf partizipieren. Mit der speziellen Klausel steigt die Motivation, Duranville viel Spielpraxis zu verschaffen, um dann kräftig Gewinn zu machen. Mit guten Leistungen am Rheinknie könnte Duranville zudem gar noch theoretisch auf den WM-Zug aufspringen. Der Teenager hat bisher zwei Länderspiele für die roten Teufel absolviert.

Disziplinprobleme in Dortmund

Basel holt mit Duranville aber einen Spieler, der neben viel Talent auch noch viel Betreuung braucht. Einerseits hatte der junge Belgier viel mit Verletzungen zu kämpfen, andererseits erschien Duranville im letzten Dezember zu spät zum Abschlusstraining und wurde laut «Kicker» aufgrund eines «auffällig lustlosen Verhaltens im Training» gar aus dem Kader gestrichen. Zudem fehlt ihm Spielpraxis – zuletzt stand er im Mai für die erste Mannschafts Dortmunds auf dem Platz (5 Minuten gegen Kiel).

Der 1,73 Meter grosse Offensivspieler dürfte beim Team von Ludovic Magnin Phlipe Otele ersetzen, der den FC Basel in der Winterpause wohl verlassen wird. 

Mit 7,5 Millionen Euro Markwert bei «transfermarkt» hat Duranville zwar im Vergleich zu früher eingebüsst, doch in der Super League wäre er damit der wertvollste Teenager.

FC Zürich - FC Basel 1893

So 25.01. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Zürich - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten
Daniliuc vor Salzburg-Spiel: «Es wird emotional für mich werden»

Der Abwehrchef Flavius Daniliuc tritt in der Europa League mit dem FC Basel gegen seinen ehemaligen Klub Salzburg an. Im Interview spricht er über seine Zeit in Österreich und was im Duell für den FC Basel spricht.

22.01.2026

