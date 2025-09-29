  1. Privatkunden
Alex Frei kritisiert unseren Nachwuchs «Jungen Schweizern fehlt der Hunger, sich gegen Widerstände durchzusetzen»

Michael Wegmann

29.9.2025

250925_D_HS_Junge_schweizer_Spieler

250925_D_HS_Junge_schweizer_Spieler

25.09.2025

Es liege nicht nur an der konfusen Transferpolitik vieler Klubs, sondern auch an der Einstellung der Talente, dass sich tendenziell wenig junge Schweizer in den Kadern der Superligisten festbeissen, sagt Alex Frei. 

Michael Wegmann

29.09.2025, 14:00

29.09.2025, 14:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alex Frei kritisiert in der Sendung Heimspiel auf blue Sport die fehlende Identität und Philosophie vieler Schweizer Klubs und fordert mehr Vertrauen in junge einheimische Talente.
  • Er sieht dabei aber auch Defizite bei Technik und Persönlichkeit junger Spieler und bemängelt eine gewisse Genügsamkeit und fehlenden Ehrgeiz.
  • Martin Andermatt betont die Verantwortung der Trainer, junge Spieler konstruktiv zu begleiten und nicht nur zu kritisieren, sondern auch konkrete Lösungen aufzuzeigen.
Mehr anzeigen

Alex Frei kritisiert im Heimspiel auf blue Sport die Transferpolitik vieler Schweizer Klubs. Mit Ausnahme von Luzern und St. Gallen fehle ihm die klare Identität, die klare Philosophie. «Was wollen sie effektiv?», fragt er. 

Denn Frei ist überzeugt, dass es einige junge Spieler in der Schweiz geben würde, die Karriere machen könnten, falls man ihnen denn die Plattform geben würde. Er sagt: «Vielleicht ist es attraktiver, wenn man einen jungen Spieler aus Villarreal als einer von Kriens oder Schaffhausen verpflichtet.»

«In Technik und Persönlichkeit haben wir Nachholbedarf»

Doch nur die Klubs dafür verantwortlich machen, dass sich verhältnismässig wenig junge Schweizer in der Super League etablieren können, könne man auch nicht, sagt der ehemalige Nati-Star. «Die jungen Schweizer Spieler müssen, wie die ausländischen Spieler auch, bereit sein, alles dafür zu tun, dass sie in die erste Mannschaft kommen, in der ersten Mannschaft bleiben und in der ersten Mannschaft spielen.»

In zwei Dingen hätten unsere jungen Schweizer ungemeinen Nachholbedarf, so Frei, «in der Technik und in der Persönlichkeit. Ich sage es jetzt sehr kritisch: In der heutigen Generation ist ein Stück weit eine Genügsamkeit da. Das ist das Problem vieler Jungen, der Hunger fehlt, um Widerstände auf die Seite zu schieben und sich durchzusetzen.»

FCSG-Juwel im Visier. Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

FCSG-Juwel im VisierAlex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

«Trainer müssen auch Lösungsansätze bieten können»

Natürlich ist das nicht ein fussballspezifisches Phänomen, sondern ein gesellschaftliches. Frei sagt: «Ich nehme bewusst mich als Beispiel. Auch ich würde meinem Sohn sagen: ‹Wenn du nicht Profi wirst, gehst du arbeiten, hast einen tollen Job oder studierst. Diese Möglichkeit hast du.› Viele Spieler, die wir holen, hatten in ihrem Leben nie diese Möglichkeit. Sie hatten nur den Fussball, um sozial aufzusteigen. Und da ist der Hunger einfach automatisch ein anderer.»

Martin Andermatt, der technische Direktor von Yverdon, sieht auch bei den Trainern im Umgang mit der neuen Generation noch viel Luft nach oben. «Wir sollten versuchen, dass wir uns nicht nur an den Fehlern orientieren, sondern Lösungsansätze bieten. Ich denke, die Jungen sind heute weniger kritikfähig, aber sie sind sehr dankbar, wenn man mit Lösungsvorschlägen kommt. Kritisieren ohne Lösung geht nicht. Wir Trainer müssen auch das Gespür haben, wie man einen Jungen begleitet. Das heisst nicht nur immer lieb und nett sein, sondern auch ab und zu die ehrliche Meinung sagen.» 

Die Sendung in voller Länge

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

Das Europa-League-Duell des FC Basel gegen Bundesligist Freiburg, Probleme mit dem Schweizer Fussball-Nachwuchs und heisse Diskussionen um den VAR. Alex Frei und Martin Andermatt ordnen mit Andreas Böni und Nick Laederach den Saisonstart ein.

25.09.2025

