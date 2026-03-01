«Kandidat Nummer eins in Basel» – Dzemaili und Gygax wünschen sich Letica als Hitz-Nachfolger 26.02.2026

Karlo Letica hat sich bei Lausanne-Sport als einer der stärksten Torhüter der Super League etabliert. Nun läuft sein Vertrag im Sommer aus – und ausgerechnet der FC Basel wird von den blue Experten Daniel Gygax und Blerim Dzemaili als möglicher nächster Karriereschritt ins Spiel gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karlo Letica wechselte im Sommer 2023 zu Lausanne und etablierte sich dort rasch als klare Nummer 1, sorgte jedoch mit einem Mini-Streik kurzzeitig für Unruhe.

Der Kroate kehrte aber rasch ins Tor zurück. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zum Ende der Saison aus.

Die blue Sport Experten Blerim Dzemaili und Dani Gygax bringen Letica als möglichen Nachfolger von Marwin Hitz beim FC Basel ins Spiel. Mehr anzeigen

Im Sommer 2023 wechselte Torhüter Karlo Letica vom rumänischen Erstligisten Hermannstadt zu Lausanne. Der 2,01 Meter grosse Letica entwickelte sich im Waadtland schnell zu einem Leistungsträger. Im letzten Frühling gab es plötzlich Unruhe bei der unumstrittenen Nummer 1.

Letica fehlte plötzlich im Kader der Lausanner. Grund für seine Absenz war aber nicht etwa eine Verletzung, sondern seine Vertragssituation. Bei einem weiteren Einsatz verlängerte sich sein Vertrag automatisch, was ihm nicht passte.

Doch die Aufregung legte sich, der Kroate kehrte bald zwischen die Pfosten zurück – mit dem gleichen Vertrag. Sein Kontrakt läuft nun Ende der Saison 2025/26 aus, der 29-Jährige hat sich hierzulande einen guten Ruf erarbeitet.

Torhüter Karlo Letica wechselt aus Rumänien nach Lausanne. sda

«Das wäre ein richtiger Schritt für seine Karriere»

«Das macht ihn natürlich umso spannender, was mit ihm im Sommer passiert. Der eine oder andere Klub in der Schweiz sucht ja noch einen Goalie», hält Dani Gygax im Studio bei blue Sport fest.

«Kandidat Nummer eins in Basel», meint Blerim Dzemaili und ergänzt: «Das wäre ein richtiger Schritt für seine Karriere. Der FC Basel ist ein anderer Verein, auch international gesehen.» Die FCZ-Legende glaubt, dass ihm der FCB guttun würde.

Auch Gygax sieht Letica als idealen Nachfolger von Marwin Hitz und erinnert an einige Paraden, die man von ihm letzte Woche im Hinspiel gesehen hat. «Wenn er mit Lausanne auf europäischer Bühne noch ein bisschen dabeibleiben kann, dann macht er sich noch interessanter. Dann muss Basel vielleicht tief in die Tasche greifen», glaubt Gygax.

Am Sonntag empfängt Letica mit Lausanne-Sport ausgerechnet den FCB. Die Partie kannst du ab 14 Uhr live auf blue Sport mitverfolgen.