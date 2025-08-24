Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga Noch vor kurzem die Lehre abgeschlossen schiesst Alessandro Vogt bereits drei Tore für den FCSG. 22.08.2025

St.Gallen hat einen neuen Nachwuchs-Star: Stürmer Alessandro Vogt spielt beim furiosen grün-weissen Saisonstart mit vier Torbeteiligungen in drei Spielen die Hauptrolle. Begeistert der 20-Jährige auch gegen Luzern?

Der FC St.Gallen hat mit Alessandro Vogt einen neuen Shootingstar.

Der 20-jährige Stürmer führt die Torschützenliste der Super League nach drei Runden an und begeistert nebst Teamkollegen und Fans auch Nati-Legende Alex Frei.

Nach dem Abgang von Star-Stürmer Geubbels beginnt im St.Galler Sturm jedoch eine neue Zeitrechnung – kann Vogt sogleich die Hauptrolle übernehmen? Mehr anzeigen

1 Tor gegen Servette. 2 Tore, 1 Assist gegen Winterthur. 2 Tore, 2 Assists gegen Walenstadt. Kaum in der Startelf ist Sturm-Juwel Alessandro Vogt beim FC St.Gallen sogleich durchgestartet.

Nach drei Super-League-Runden führt der 20-Jährige die Torschützenliste der Liga mit drei Treffern an und sorgt bereits weit über St.Gallen hinaus für Begeisterung.

«Ich muss sagen, er hat sehr interessante Anlagen. Es macht Spass, ihm zuzuschauen», schwärmte Nati-Legende Alex Frei zuletzt im Studio bei blue Sport. «Es macht Freude, wieder einmal einen Schweizer Stürmer zu haben.»

Fussball-Experte Pascal Schürpf stimmt mit ein und lacht: «Wenn Alex Frei so etwas über einen Stürmer sagt, puh...»

Kein Geubbels, kein Problem?

Und Freis Worte kommen nicht von irgendwo her. Die bisherigen Auftritte des 20-Jährigen versprechen einiges. Neben seiner Torgefährlichkeit besticht Vogt mit beeindruckender Geschwindigkeit, bestechender Technik und unermüdlicher Zweikampfstärke – selbst ein Auge für seine Mitspieler bringt der Aargauer mit.

«Er haut sich in jeden Zweikampf rein und hat einen Drang zum Tor, wie ein typischer Stürmer», schwärmt auch FCSG-Captain Lukas Görtler. «Der soll nur so weiter machen, er ist ein super Junge.»

Alessandro Vogt erweist sich in St.Gallen als Senkrechtstarter. KEYSTONE

Mit seinen Auftritten hat Vogt massgeblichen Anteil am furiosen Saisonstart der Ostschweizer. Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 11:2. Das kann sich sehen lassen, insbesondere weil mit Basel und Servette bereits Meister und Vizemeister der letzten Saison geschlagen wurden.

Gegen Luzern steht nun das erste Duell ohne Vogts bisherigen Sturmpartner Willem Geubbels an. Der Franzose, der ebenfalls drei Saisontreffer auf dem Konto hatte, verliess die Espen vergangene Woche in Richtung Paris.

Damit spielt Vogt plötzlich die alleinige Hauptrolle im St.Galler Sturm. Ob er gegen Erzrivale Luzern an seine sackstarke Form anknüpfen und den Geubbels-Abgang sogleich vergessen machen kann? Die Partie aus St.Gallen wird ab 16.30 Uhr live auf blue Sport übertragen.

