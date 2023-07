Die Grasshoppers verlieren zum Auftakt in die Super-League-Saison 2023/24 zuhause 1:3 gegen Servette. Es ist eine Niederlage mit Ansage, Matchwinner für die Genfer ist Chris Bedia, der doppelt trifft.

⭐ Man of the Match: Chris Bedia

Starker Auftritt des Servette-Stürmers, der seine klasse Form auch in die neue Saison mitnimmt. Bedia steht nun bei stolzen 14 Treffern im Jahr 2023. Das ist Liga-Bestwert. (blue Kommentator Marko Vucur)

Bedia brachte die Gäste im ersten Pflichtspiel unter Trainer René Weiler nach einer Viertelstunde in Führung und traf nach einer Stunde ein zweites Mal nach einem Steilpass zum wegweisenden 2:1. Das 3:1 markierte Enzo Crivelli vom Penaltypunkt, nachdem Rückkehrer Jérémy Guillemenot kurz nach seiner Einwechslung im Strafraum gefoult worden war. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Grasshoppers war Tsiy Ndenge mit einem Schlenzer aus 17 Metern besorgt.

Auffallend bei GC war, nebst dem laufintensiven Pressing von Renat Dadaschow beim gegnerischen Spielaufbau, in erster Linie der kanadische Neuzugang Theo Corbeanu. Der 21-jährige Leihspieler vom Partnerklub Wolverhampton, der auch die Corner trat und nach einer Viertelstunde einen ersten ansprechenden Distanzschuss abgab, sorgte vorab in der ersten Halbzeit über die rechte Angriffsseite wiederholt für Betrieb. Er konnte sich auch den Assist zum 1:1-Ausgleich gutschreiben. Ndenges fünfter Super-League-Treffer war dessen dritter von ausserhalb des Strafraums.

Alles in allem waren die Defizite in dem durch zahlreiche Abgänge von Leistungsträgern ausgedünnten GC-Ensemble aber zu gross, um dem einzig auf den Aussenverteidiger-Positionen signifikant veränderten Zweiten der Vorsaison erfolgreich über 90 Minuten die Stirn zu bieten. Für Bruno Berner, den neuen Trainer der Grasshoppers, ist zu hoffen, dass er in den nächsten Wochen noch wie erhofft Verstärkung erhält.

Derweil brachte René Weiler Servette bei seinem Einstand unter Einbezug der Resultate in der Vorsaison gleich zwei Klubrekorde ein: Erstmals reihten die Genfer in der Super League acht Spiele ohne Niederlage aneinander, und erstmals feierten sie vier Auswärtssiege in Serie.

Telegramm

Grasshoppers – Servette 1:3 (1:1)

SR Cibelli. – Tore: 16. Bedia (Severin) 0:1. 23. Ndenge (Corbeanu) 1:1. 61. Bedia (Kutesa) 1:2. 77. Crivelli (Penalty) 1:3.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Kempter; Morandi (78. Shabani), Abrashi, Ndenge (86. Kacuri); Corbeanu (86. Fink), Dadaschow (58. Rastoder), De Carvalho (58. Nigg).

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin (72. Antunes), Baron; Stevanovic (90. Pflücke), Cognat, Douline (90. Vouilloz), Kutesa; Bedia (72. Guillemenot), Crivelli (81. Rodelin).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Schürpf und Lonwijk (beide verletzt). Servette ohne Diba, Magnin, Touati (alle verletzt), Diallo und Ondoua (beide nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 69. Rouiller.

Die Tore im Video-Ticker

77. Minute: Tor für Servette, Enzo Crivelli per Penalty (1:3) 22.07.2023

61. Minute – Tor für Servette, Chris Bedia (1:2) 22.07.2023

23. Minute: Tor für GC, Tsiy-William Ndenge (1:1) 22.07.2023

16. Minute: Tor für Servette – Chris Bedia (0:1) 22.07.2023

