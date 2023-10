und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem FC Lugano und dem Servette FC. Beide Teams waren am Donnerstag im Europacup im Einsatz – die Gefühlswelt könnte unterschiedlicher aber nicht sein. Lugano konnte in Istanbul bei Besiktas in den letzten zehn Minuten einen 0:2-Rückstand zu einem 3:2-Sieg drehen und führt seine Gruppe in der Conference League an. Für die Genfer endete auch das zweite Europa-League-Spiel mit einer Niederlage – bei der AS Roma gab's eine 0:4-Packung.

Wer hat sich von den Reisestrapazen besser erholt? In unserem Video-Ticker beliefern wir dich mit den besten Szenen der Partie.