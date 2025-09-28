Das sagt Pajtim Kasami über seinen Wechsel zu Winterthur 27.09.2025

Pajtim Kasami ist unter der Woche zu seinem Jugendklub FC Winterthur gewechselt. Am Samstag im Duell gegen Servette steht er noch nicht im Einsatz – gibt dafür im blue Sport Studio Auskunft über seinen Wechsel.

Nach 19 Jahren und einer Reise quer durch die Fussball-Welt ist Pajtim Kasami zurück an dem Ort, wo er das Fussballspielen als Kind erlernt hat: bei seinem Jugendklub FC Winterthur.

«Der Kreis schliesst sich noch nicht. Ich bin immer noch topfit», sagt der 33-Jährige am Telefon zu blue Sport Moderator Gianni Wyler. «Es ist eine grosse Herausforderung und ich habe grosse Freude, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat.»

In der vergangenen Saison stand er in der Rückrunde bei Sion unter Vertrag und absolvierte neun Spiele. Ab Juli war er vereinslos. Entsprechend steht er am Samstag, nur wenige Tage nach seinem Transfer, noch nicht für Winterthur auf dem Platz.

«Ich habe diese Woche viel trainiert»

«Die Spielberechtigung ist Freitagabend spät oder Samstagmorgen gekommen, wir haben es so abgemacht, dass ich zu Hause bleibe.» Die Reise ans Auswärtsspiel in Genf hat er auch nicht angetreten, weil er sich nach einer intensiven Woche mit vielen Trainingseinheiten erst erholen muss.

«Ich wäre lieber vor Ort gewesen, es war aber noch nicht der richtige Moment. Ich bin froh, hat der Wechsel geklappt und hoffe, dass ich nächste Woche (am Sonntag im Heimspiel gegen Lugano, Anm. d. Red.) auf dem Platz helfen kann», schliesst Pajtim Kasami ab.

