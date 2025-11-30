Kasami: «Ein Dankeschön an Patrick Rahmen» 29.11.2025

Der FC Winterthur gewinnt am Samstagabend in Luzern zum ersten Mal in dieser Saison ein Meisterschaftsspiel in der Ferne. Die Erleichterung ist nach dem 3:1-Sieg gross.

Am 15. Spieltag klappt es für die Winterthurer erstmals mit dem Auswärtssieg. In Luzern zeigen sie eine abgeklärte Leistung und feiern so innert weniger Spiele unter Patrick Rahmen den zweiten Saisonsieg.

Der 56-Jährige hat nicht nur frischen Wind ins Team gebracht, sondern beflügelt einzelne Spieler: «Ich kenne ihn aus meiner Zeit in Basel. Es ist nicht dasselbe Szenario und es ist keine einfache Zeit, aber sicher ein Dankeschön an ihn», sagt Pajtim Kasami nach dem Spiel im Interview bei blue Sport.

Kasamit trifft mit herrlichem Freistoss 29.11.2025

Der zwölffache Nati-Spieler leitete den Sieg mit einem Traumfreistoss ein und rannte dann an die Seitenlinie zu seinem Trainer. Kasami stiess erst Ende September zu den Winterthurern und erzielte am Samstagabend in seinem siebten Einsatz seinen ersten Treffer.

In Luzern habe das Team eine gute Defensivleistung gezeigt, dennoch gebe es noch viel Potenzial nach oben, sagt Kasami. «Ein Sieg tut immer gut, das Vertrauen steigt und wir haben auch gezeigt, dass die Mannschaft lebt. Wir müssen jetzt konstant bleiben und auf diesen Sieg aufbauen.»

Luzern – Winterthur 1:3 Super League | 15. Runde | Saison 25/26 29.11.2025

