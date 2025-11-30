  1. Privatkunden
Auswärts-Erlösung für Winti Kasami: «Die Mannschaft lebt – müssen auf diesen Sieg aufbauen»

Andreas Lunghi

30.11.2025

Kasami: «Ein Dankeschön an Patrick Rahmen»

Kasami: «Ein Dankeschön an Patrick Rahmen»

29.11.2025

Der FC Winterthur gewinnt am Samstagabend in Luzern zum ersten Mal in dieser Saison ein Meisterschaftsspiel in der Ferne. Die Erleichterung ist nach dem 3:1-Sieg gross.

Andreas Lunghi

30.11.2025, 09:30

Am 15. Spieltag klappt es für die Winterthurer erstmals mit dem Auswärtssieg. In Luzern zeigen sie eine abgeklärte Leistung und feiern so innert weniger Spiele unter Patrick Rahmen den zweiten Saisonsieg.

Highlights im Video. Winterthur holt sich in Luzern den ersten Auswärtssieg

Highlights im VideoWinterthur holt sich in Luzern den ersten Auswärtssieg

Der 56-Jährige hat nicht nur frischen Wind ins Team gebracht, sondern beflügelt einzelne Spieler: «Ich kenne ihn aus meiner Zeit in Basel. Es ist nicht dasselbe Szenario und es ist keine einfache Zeit, aber sicher ein Dankeschön an ihn», sagt Pajtim Kasami nach dem Spiel im Interview bei blue Sport. 

Kasamit trifft mit herrlichem Freistoss

Kasamit trifft mit herrlichem Freistoss

29.11.2025

Der zwölffache Nati-Spieler leitete den Sieg mit einem Traumfreistoss ein und rannte dann an die Seitenlinie zu seinem Trainer. Kasami stiess erst Ende September zu den Winterthurern und erzielte am Samstagabend in seinem siebten Einsatz seinen ersten Treffer.

In Luzern habe das Team eine gute Defensivleistung gezeigt, dennoch gebe es noch viel Potenzial nach oben, sagt Kasami. «Ein Sieg tut immer gut, das Vertrauen steigt und wir haben auch gezeigt, dass die Mannschaft lebt. Wir müssen jetzt konstant bleiben und auf diesen Sieg aufbauen.»

Luzern – Winterthur 1:3

Luzern – Winterthur 1:3

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Hunziker: «Der Sieg ist so auch verdient»

Hunziker: «Der Sieg ist so auch verdient»

29.11.2025

Owusu: «Wir wollten das Spiel dominieren»

Owusu: «Wir wollten das Spiel dominieren»

29.11.2025

Knezevic: «Ein gebrauchter Abend»

Knezevic: «Ein gebrauchter Abend»

29.11.2025

