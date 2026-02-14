Kasami: «Ich geniesse die Nähe zur Familie» Pajtim Kasami blickt mit blue Sport auf seine Weltkarriere zurück und spricht über die neuen Herausforderungen beim FC Winterthur. 13.02.2026

Mit Pajtim Kasami ist Ende September ein prominenter Rückkehrer auf die Schützenwiese zurückgekehrt. Der frühere Schweizer Nationalspieler spricht bei blue Sport über Heimatgefühle, Verantwortung im Team – und sein grosses Ziel mit dem FC Winterthur.

Ende September gelang dem FC Winterthur ein Transfer-Coup: Das Liga-Schlusslicht verpflichtete Pajtim Kasami. Der frühere Schweizer Nationalspieler stammt aus dem FCW-Nachwuchs.

Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte der Mittelfeldspieler, der mit der Schweiz 2009 U17-Weltmeister war, aber im Ausland. In den letzten fünf Jahren spielte er für Basel, Olympiakos Piräus, Sampdoria Genua und den FC Sion.

«Ich geniesse es, dass ich in der Nähe der Familie bin. Erst mit der Zeit realisiert man, was man an der Heimat hat. Ich schätze es extrem, wieder hier zu sein», meint Kasami im Interview mit blue Sport. Die Schützenwiese sei etwas renoviert worden, aber im Grossen und Ganzen sei fast alles noch gleich, so der frühere Winti-Junior.

Leaderrolle in Winterthur

Der 12-fache Internationale über seine Rolle: «Ich versuche, meine Spielintelligenz und meine Erfahrung im Team einzusetzen. Auch wenn es mal nicht läuft, dass man auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Dass man die Jungen führt und ihnen Mut zuspricht.»

Der inzwischen 33-Jährige lässt seine Zukunft in Winterthur über den Sommer hinaus offen. Er sei sehr zufrieden mit seiner bisherigen Karriere – mit vielen Partien auf internationaler Bühne. «Eine extreme Motivation ist, dass ich jetzt hier bin und dass ich den Klassenerhalt schaffen will. Das zählt für mich dann auch wie ein europäisches Spiel,» hält Kasami fest.

Am Samstagabend trifft Kasami mit Winterthur auswärts auf die Young Boys. Die Partie kannst du auf blue TV ab 20.30 Uhr live mitverfolgen.