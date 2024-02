Der Weg des Bo: Chronologie der Ereignisse Bo Henriksens Abenteuer beim FCZ im Schnelldurchlauf. 16.02.2024

Nach dem Abgang von Bo Henriksen übernimmt beim FC Zürich das Trainerduo Murat Ural und Umberto Romano interimistisch die Mannschaft. An einer Pressekonferenz spricht Ural über die neue Situation beim FCZ und sagt, was nun geändert werden soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich will sich mit der Nachfolgeregelung für den nach Mainz abgewanderten Bo Henriksen Zeit lassen.

Bis Ende Saison übernehmen die bisherigen Assistenten Murat Ural und Umberto Romano als Co-Cheftrainer die Mannschaft.

«Wir wollen einen interessanten Spielstil entwickeln, defensiv stabil sein, aber offensiv mutig spielen», erklärt Ural. Mehr anzeigen

Murat Ural, der nach seiner Aktivkarriere sieben Jahre im Nachwuchs des FC Winterthur arbeitete, stiess vor einem Jahr ins Trainerteam um Henriksen. Umberto Romano war bis vor einem Monat Trainer der U19, ehe er im Rahmen von mehreren Trainerrochaden in die erste Mannschaft wechselte. Die beiden werden nun bis zum Saisonende die Mannschaft übernehmen und gemäss Klubmitteilung von Sportchef Milos Malenovic unterstützt.

An einer Pressekonferenz gibt Ural am Freitag Auskunft über die turbulenten letzten Tage. «Speziell» sei die Woche gewesen. «Wir waren auch überrascht», so Ural, der seit Januar 2023 als Co-Trainer von Henriksen amtete. «Es hat gezeigt, wie schnell es im Fussball gehen kann.»

Die Mannschaft habe den plötzlichen Abgang des Trainers aber gut aufgenommen. Was nun angepasst werden soll, ist der Spielstil. «Wir wollen einen interessanten Spielstil entwickeln, defensiv stabil sein, aber offensiv mutig spielen», so Ural. «Offensiv müssen wir mehr Lösungen kreieren. Da wollen wir uns weiterentwickeln und verbessern.»

Murat Ural war seit Januar 2023 Co-Trainer von Bo Henriksen. Bild: Keystone

«Malenovic beobachtet alles und gibt Inputs»

Welches Wort hat am Ende mehr Gewicht? «Wir sind gleichwertige Trainer», ordnet Ural seine und Romanos Funktion als Co-Cheftrainer ein. «Umberto mit seiner Erfahrung sicher mehr im defensiven Bereich, ich mehr im offensiven.»

Und wie werden die beiden Coaches von Sportchef Milos Malenovic unterstützt? «Er beobachtet alles, gibt uns und den Spielern Inputs. Ich sehe das als Unterstützung. Aber die Planung und Umsetzung des Trainings wie auch das Coaching liegt klar bei uns», sagt Ural.

Umberto Romano war einst Cheftrainer des FC Winterthur. Bild: Keystone

Am Sonntag gilt es für das neue Trainerteam erstmals ernst. Der FCZ ist zu Gast beim FC Luzern. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Live Fussball: FC Luzern - FC Zürich So 18.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: FC Luzern - FC Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 22h 22min