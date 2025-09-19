  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verfahren eingestellt Keine Sanktionen gegen Winterthur-Trainer Uli Forte

Luca Betschart

19.9.2025

Winti-Trainer Forte stinksauer wegen VAR-Entscheid

Winti-Trainer Forte stinksauer wegen VAR-Entscheid

14.09.2025

Aufgrund kritischer Aussagen zur Schiedsrichterleistung eröffnete die Swiss Football League zu Beginn der Woche ein Verfahren gegen Wintethur-Trainer Uli Forte. Dieses wird nun ohne Sanktionsfolge eingestellt.

Luca Betschart

19.09.2025, 11:15

19.09.2025, 11:19

Nach einer vertieften Prüfung der Sachlage habe der Disziplinarrichter entschieden, das Verfahren ohne Sanktionsfolge einzustellen, schreibt die Swiss Football League in einer veröffentlichten Mitteilung. «Die Äusserung des Disziplinarbeklagten liegt an der äussersten Grenze des Tolerierbaren», begründet der Disziplinarrichter seinen Entscheid und weist ihn darauf hin, «bei weiteren kritischen Äusserungen Vorsicht walten zu lassen».

Winterthur – Sion 2:3

Winterthur – Sion 2:3

Super League | 6. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Meistgelesen

«Kann euch nur nicht ausstehen» – Schild verweigert Zutritt
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
19-Jähriger rast in Fussgänger – Frau (70) und Mann (29) tot
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
Rentnerin will Verkehr mit Sprayerei beruhigen – Polizei greift durch

Mehr Super League

FC Basel greift durch. Reaktionen auf das Rauchverbot im Joggeli: «Meisterzigarren sind erlaubt oder kritisch?»

FC Basel greift durchReaktionen auf das Rauchverbot im Joggeli: «Meisterzigarren sind erlaubt oder kritisch?»

Rote Karte gegen Lausanne. Renato Steffen für zwei Spiele gesperrt

Rote Karte gegen LausanneRenato Steffen für zwei Spiele gesperrt

Hätte der VAR nicht eingreifen dürfen?. Umstrittene Szene im Tessin – Lugano legt Protest ein

Hätte der VAR nicht eingreifen dürfen?Umstrittene Szene im Tessin – Lugano legt Protest ein

Die Tore im Video. Servette feiert gegen Sion den ersten Saisonsieg

Die Tore im VideoServette feiert gegen Sion den ersten Saisonsieg

U21-Nati-Spieler. St. Gallen übernimmt Genfer Stürmer Tiemoko Ouattara

U21-Nati-SpielerSt. Gallen übernimmt Genfer Stürmer Tiemoko Ouattara