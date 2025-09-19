Winti-Trainer Forte stinksauer wegen VAR-Entscheid 14.09.2025

Aufgrund kritischer Aussagen zur Schiedsrichterleistung eröffnete die Swiss Football League zu Beginn der Woche ein Verfahren gegen Wintethur-Trainer Uli Forte. Dieses wird nun ohne Sanktionsfolge eingestellt.

Nach einer vertieften Prüfung der Sachlage habe der Disziplinarrichter entschieden, das Verfahren ohne Sanktionsfolge einzustellen, schreibt die Swiss Football League in einer veröffentlichten Mitteilung. «Die Äusserung des Disziplinarbeklagten liegt an der äussersten Grenze des Tolerierbaren», begründet der Disziplinarrichter seinen Entscheid und weist ihn darauf hin, «bei weiteren kritischen Äusserungen Vorsicht walten zu lassen».

ℹ️ Keine Sanktion gegen Uli Forte ℹ️https://t.co/Clr3RpSt3h

. . . . .

ℹ️ Pas de sanction contre Uli Forte ℹ️https://t.co/ofUB0kemNU pic.twitter.com/eQyPnIbYy4 — Swiss Football League (@News_SFL) September 18, 2025